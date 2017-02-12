В волости Йыхви в ДТП погибла 10-летняя девочка

Дата публикации: Сегодня, 09:33

23 марта, около 20.30 на 162-м километре шоссе Таллинн-Нарва, в деревне Эдизе волости Йыхви произошло тяжкое ДТП, в котором в столкновении двух легковых автомобилей погибла 10-летняя девочка.

В ДТП также пострадала 12-летняя девочка, которую скорая помощь доставила с места происшествия в больницу.

По первоначальным данным, ДТП произошло, когда двигавшийся со стороны Кохтла-Ярве в сторону Йыхви автомобиль Honda, которым управляла 39-летняя женщина, резко затормозил и в него сзади въехал автомобиль Toyota, за рулем которого был 34-летний мужчина.

Вследствие столкновения погибла находившаяся на заднем сидении автомобиля 10-летняя девочка. Второй пассажир, также находившаяся на заднем сидении 12-летняя девочка, получила травмы и ее доставили в больницу. Водитель также была доставлена на медицинский осмотр в больницу, где будет выяснено ее состояние здоровья и возможное опьянение.

Управлявший Toyota мужчина и находившаяся в автомобиле 8-летняя девочка не пострадали. Водитель Toyota был трезв.

Причины и обстоятельства ДТП выяснит уголовное делопроизводство, которым руководит Вируская Окружная прокуратура.

„Полиция сделает все возможное, чтобы выяснить причины этого ДТП. На данный момент очень сложно сказать, почему водитель резко затормозил" — сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Андрес Ягго.

„Эта неделя для Вирумаа в дорожном движении была очень тяжелая, особенно трагично то, что погиб ребенок. Я прошу всех жителей Эстонии быть очень внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и учитывать возможные ошибки других участников дорожного движения", — добавил Ягго.

Виктория Корпан

пресс-секретарь