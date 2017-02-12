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Происшествия
В волости Йыхви в ДТП погибла 10-летняя девочка

Дата публикации: Сегодня, 09:33

В волости Йыхви в ДТП погибла 10-летняя девочка

 

23 марта, около 20.30 на 162-м километре шоссе Таллинн-Нарва, в деревне Эдизе волости Йыхви произошло тяжкое ДТП, в котором в столкновении двух легковых автомобилей погибла 10-летняя девочка.

В ДТП также пострадала 12-летняя девочка, которую скорая помощь доставила с места происшествия в больницу.

По первоначальным данным, ДТП произошло, когда двигавшийся со стороны Кохтла-Ярве в сторону Йыхви автомобиль Honda, которым управляла 39-летняя женщина, резко затормозил и в него сзади въехал автомобиль Toyota, за рулем которого был 34-летний мужчина.

Вследствие столкновения погибла находившаяся на заднем сидении автомобиля 10-летняя девочка. Второй пассажир, также находившаяся на заднем сидении 12-летняя девочка, получила травмы и ее доставили в больницу. Водитель также была доставлена на медицинский осмотр в больницу, где будет выяснено ее состояние здоровья и возможное опьянение.

Управлявший Toyota мужчина и находившаяся в автомобиле 8-летняя девочка не пострадали. Водитель Toyota был трезв.

Причины и обстоятельства ДТП выяснит уголовное делопроизводство, которым руководит Вируская Окружная прокуратура.

„Полиция сделает все возможное, чтобы выяснить причины этого ДТП. На данный момент очень сложно сказать, почему водитель резко затормозил"   сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Андрес Ягго.

„Эта неделя для Вирумаа в дорожном движении была очень тяжелая, особенно трагично то, что погиб ребенок. Я прошу всех жителей Эстонии быть очень внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и учитывать возможные ошибки других участников дорожного движения", добавил Ягго.

 

Виктория Корпан

пресс-секретарь

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