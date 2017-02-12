В столкновении с поездом погибли двое молодых мужчин

Дата публикации: Вчера, 11:41

Еще в воскресенье вечером было неизвестно, кто погиб в столкновении автомобиля с поездом в Ида-Вирумаа, но полиция вскоре установила, что погибшие — двое молодых мужчин.

В 17.30 на 16-м км шоссе Кохтла-Ярве — Куркузе — Таммику на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский состав и Toyota, в результате столкновения погибли два человека. По предварительным данным, погибли 27-летний и 29-летний мужчина, больше никого в автомобиле не было.

Железнодорожный переезд регулируется светофором, который в то время показывал красный сигнал. По предварительным данным, водитель Toyota совершил обгон автомобилей, которые встали на красный свет и ждали, пока проедет поезд. В момент столкновения Toyota ехал по встречной полосе. Экспертиза установит, был ли водитель автомобиля нетрезв.

По словам оперативного руководителя Идаской префектуры Райнета Юузе, речь идет о крайне трагическом событии, которого могло и не быть. «Игнорирование красного сигнала светофора может привести к трагическим последствиям — как на железнодорожном переезде, так и на перекрестке населенного пункта. Напоминаем, что на дорогах нужно быть внимательными и осторожными, только так мы можем быть уверены, что в безопасности достигнем места назначения», - сказал Юузе.

Поезд затормозил через сотню метров после столкновения. Пассажирский поезд шел из Таллинна в направлении Нарвы.

Точные обстоятельства происшествия выяснит уголовное следствие.

BNS