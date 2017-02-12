Полицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 14:36

Физическое насилие

23 февраля в Нарве возле развлекательного заведения на улице Партизани было совершено нападение на 43-летнюю женщину.

24 февраля в Нарве возле дома на улице Уускюла было совершено нападение на 18-летнего молодого человека. Полиция задержала подозреваемого - 33-летнего мужчину.

25 февраля в Силламяэ в развлекательном заведении на улице Кеск на 41-летнюю женщину напал ее 41-летний сожитель.

25 февраля в Нарве в квартире на улице Креэнхольми 44-летняя женщина подверглась нападению. Полиция задержала подозреваемую - 32-летнюю женщину.

26 февраля в развлекательном заведении на улице Выйду 20-летнюю девушку избили незнакомые женщины.

Будни спасателей

23 февраля в 20.15 поступило сообщение, что в Нарве на улице Пушкина столкнулись два легковых автомобиля. Спасатели предприняли действия против возгорания автомобилей и извлекли из машин двух получивших травмы и застрявших там человек. Пострадавших передали медикам. В результате ДТП был поврежден и повален на землю светофор.

25 февраля в 10.17 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Мянгу в Нарве. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что очаг пламени находится на втором этаже. Пожарные эвакуировали из дома двух человек, которые не пострадали. Выгорел участок здания. Пожар был потушен к 11.26.

26 февраля в 2.47 поступило сообщение о появлении дыма в подъезде жилого дома на проспекте Кангеласте в Нарве. Спасатели убедились, что дым был вызван сгоревшей пищей в одной из квартир дома, и проветрили помещение. Люди не пострадали.

26 февраля в 6.21 поступило сообщение, что в Силламяэ на улице Павлова произошло ДТП. Автомобиль врезался в мачту освещения, в результате чего та упала на машину. Спасатели предприняли действия, чтобы избежать воспламенения автомобиля и огородили опасное место в ожидании электриков. В результате ДТП люди не пострадали.

27 февраля в 11.55 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Нарве на улице Харидусе. На месте выяснилось, что открытым пламенем горит куча мусора, и огонь распространяется по ней. Спасатели потушили возгорание, разъяснили местным жителям правила пожарной безопасности и попросили приглядывать за местом пожара, чтобы там больше не разжигали костры.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Cпасательного департамента