Возле Азари опрокинулась цистерна c бензином

ПроисшествияВозле Азари опрокинулась цистерна c бензином
Кадр из видео снятого дроном спасателей.
Сегодня рано утром в волости Азери на шоссе Таллинн-Нарва опрокинулась автоцистерна, перевозившая бензин из сланцевого масла.
К счастью, серьезного разлива топлива не произошло. Спасатели откачивают из лежащей на боку цистерны бензин. Когда будет откачено 15 из имевшихся там 25 тонн топлива, цистерну можно будет поставить на колеса автокраном. По прогнозам специалистов через несколько часов последствия аварии будут ликвидированы. Движение по шоссе перекрыто на 100 метров в обе стороны. Движение пущено в объезд.
По информации Спасательного департамента.
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