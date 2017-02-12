Полицейская сводка

Дата публикации: Вчера, 13:24

Убийство

20 февраля в Кохтла-Ярве в комнате общежития на аллее Пыхья был обнаружен труп 66-летнего мужчины с признаками насилия.

Физическое насилие

18 февраля в Нарве в общежитии на улице Раквере 27-летнюю женщину ударил ее знакомый 40-летний мужчина.

19 февраля в Силламяэ в квартире на улице Ууэ трое неизвестных избили 43-летнего мужчину.

19 февраля в Силламяэ на улице Кеск в квартиру 36-летней женщины ворвался ее пьяный 35-летний сожитель. Полиция задержала мужчину.

20 февраля в Нарве в квартире не улице Йоала 44-летняя женщина подверглась нападению со стороны своей сожительницы.

20 февраля в Силламяэ в квартире на проспекте Виру 69-летнюю женщину избил ее 47-летний сын.

Кражи

17 февраля в Нарве из квартиры на улице Кангеласте были украдены наличные деньги и золотые изделия. Ущерб составил 1030 евро.

18 февраля в Нарве из подвала дом на улице Харидусе были украдены велосипед Trek и два спиннинга. Ущерб составил 650 евро.

Будни спасатели

23 февраля в 5.52 в Нарве на улице Мянгу загорелся легковой автомобиль.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента