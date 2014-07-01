В Йыхви полицейская машина попала в ДТП

Дата публикации: Сегодня, 09:47

Совершавшая в воскресенье вечером оперативную поездку полицейская машина попала в аварию, в которой пострадал один человек.

В 21.48 у дома по адресу Тартуское шоссе, 26 проигнорировавший дорожный знак «уступи дорогу» 27-летний мужчина, находясь за рулем Volvo V50, во время левого поворота оказался на пути двигавшейся по основной дороге со включенными световыми маячками полицейской машины Škoda Superb, за рулем которой находился 30-летний мужчина.

По сообщению МВД, скорая помощь доставила находившихся в Volvo 44-летнюю женщину и трехлетнего мальчика на осмотр в Ида-Вирускую центральную больницу, где у них не выявили травм. Находившаяся в Škoda 24-летняя женщина позже сама обратилась в Ида-Вирускую центральную больницу.

BNS