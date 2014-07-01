Полицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 14:27

Ограбление

3 февраля в Нарве на улице Вестервалли двое мужчин напали на 48-летнего мужчину и отняли у него мобильный телефон и наличные деньги. Ущерб составил 115 евро.

Физическое насилие

5 февраля в Нарве на Таллиннском шоссе 25-летний мужчина ударил 58-летнего медработника, выполнявшего свою работу.

4 февраля в Нарве в квартире на улице Выйду 33-летний мужчина несколько раз ударил 35-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину.

4 февраля в Нарве в квартире на улице Креэнхольми 29-летний мужчина напал на свою 26-летнюю сожительницу. Полиция задержала мужчину.

4 февраля в Нарве в квартире на улице Сепа 33-летний мужчина напал на 48-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину.

4 февраля в Нарве в квартире на улице Пушкина 32-летний мужчина напал на 41-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину.

Кражи

5 февраля в Силламяэ в церкви на улице Чкалова была украдена сумочка, в которой находились мобильный телефон Samsung и бумажник с документами. Ущерб от кражи оценивается в 350 евро. Полиция задержала вора - 36-летнюю женщину.

4 февраля в Нарве на Таллиннском шоссе у 31-летней женщины украли рюкзак, в котором находился планшетный компьютер. Ущерб составил 520 евро.

Угон

4 февраля в Нарве на Таллиннском шоссе была угнан легковой автомобиль Hyundai. Полиция нашла машину.

По информации Департамента полиции и погранохраны.