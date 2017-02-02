Мошенник оплатил покупки банковской картой президента Эстонии

Дата публикации: Вчера, 12:59

Керсти Кальюлайд. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Неизвестный похитил данные банковской карты президента Эстонии Керсти Кальюлайд, находившиеся в распоряжении ее доверенного лица. Об этом рассказали в эфире эстонской программы журналистских расследований Pealtnagija на канале ERR, сообщает газета Postimees.

Как утверждается в материале издания, информация о том, что мошенник заполучил реквизиты банковской карты Кальюлайд, попала в канцелярию президента 8 января. Он оплатил несколько покупок в американском магазине Ross Stores на сумму 2,8 тысячи евро. При этом отмечается, что в это время злоумышленник находился на территории Эстонии.

Президентская канцелярия своевременно отреагировала на кражу. В итоге совершенные мошенником сделки были аннулированы, а снятые деньги возвратили Кальюлайд.

В начале февраля 2014 года хакеры похитили данные кредитной карточки главы PayPal Дэвида Маркуса. Он рассказал, что через нее пытались проводить множество сомнительных транзакций.

Источник: Лента.ру