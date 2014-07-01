Полицейская сводка

Дата публикации: Вчера, 16:07

Физическое насилие

30 января в Нарве в квартире на ул. Раквере 42-летний мужчина избил своего 17-летнего сына. Полиция задержала мужчину.

30 января в Нарве в рабочем помещении на улице Йоала был избит 26-летний мужчина. Полиции известна личность нападавшего.

29 января в Нарве в квартире на ул. Пушкина 39-летний мужчина ударил свою 63-летнюю мать.

Кражи

29 января в Силламяэ из учебного заведения на Таллиннском шоссе были украдены два монитора и компьютер. Ущерб составил 1000 евро.

28 января в Нарве из торгового центра на ул. Фама 50-летний мужчина совершил кражу товаров на сумму 42 евро. Ранее этот мужчина уже задерживался за подобные преступления.

27 января, ночью, в Нарве в баре на улице Мыйза был украден мобильный телефон HTC. Ущерб составил 400 евро.

Будни спасателей

31 января в Силламяэ загорелся автомобильный салон на улице Гагарина. Спасатели потушили пожар и передали расследование дела полиции.

28 января в 0.39 спасатели выехали на ул. Йоала в Нарве, где открытым пламенем горели ворота одного из гаражных боксов. Пожар был потушен в 1.05.

28 января в Силламяэ в 20.57 в одной из квартир дома на ул. Гагарина сработал дымовой датчик. На стук соседей в двери квартиры никто не открыл. Прибывшие на место спасатели выяснили, что датчик сработал из-за сгоревшей на кухне пищи и опасности пожара нет.

Случай на границе

27 января на Чудском озере из-за сильного тумана заблудились два рыбака - гражданин РФ 1963 года рождения и лицо без гражданства 1976 года рождения, оба постоянные жители Эстонии. Поняв, что не могут самостоятельно выбраться с озера, мужчины в 12.50 обратились по телефону на пограничный кордон в Васкнарва. Пограничники выехали на снегоходах на лед Чудского озера и в 13.40 нашли заблудившихся рыбаков. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась. Пограничники помогли рыбакам добраться до берега и выписали им штраф из-за того, что выезд их транспортного средства на лед озера не был зарегистрирован должным образом.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента