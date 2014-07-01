В Ида-Вирумаа взяли под стражу пятерых наркодилеров

ПроисшествияВ Ида-Вирумаа взяли под стражу пятерых наркодилеров
По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского Уездного суда в Ида-Вирумаа были взяты под стражу 5 уличных наркодилеров, которым прдъявили подозрение в распространении фентанила, в результате чего шесть человек скончались.
С конца ноября прошлого года в Кохтла-Ярве и Йыхви было зарегистрировано 9 случаев передозировки, из них два закончились смертью, жизнь семерых удалось спасти. Одной из погибших была 36-летняя женщина, у которой остался муж и маленький ребенок. В Нарве и Силламяэ с середины декабря было зафиксировано 10 случаев передозировки наркотиков, четыре из них закончились смертью.
Все это говорит о том, что всего за полтора месяца от наркотической передозировки погибли 6 человек.
„Поступающие в конце года сообщения об очередных передозировках были весьма тревожными. Это был четкий знак того, что мы имеем дело с каким-то крепким веществом, употребление которого является опасным для жизни. Даже очень маленький просчет в дозе может закончится смертью употребляющего фентанил.“ пояснил руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Идаской префектуры Дмитрий Кабанов. „Именно поэтому нашей целью было как можно быстрее разобраться что это за вещество, и кто его распространяет. Нам не потребовалось много времени для того, чтобы напасть на след распространителей и на основании собранных доказательств, на сегодняшний день 5 человек взяты под стражу.“ добавил Кабанов.
На данный момент устанавливается тип и крепость вещества и после получения результатов экспертизы, можно будет говорить об этом подробнее.
По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Софьи Христофоровой наркопреступления затрагивают очень широкий круг людей. Людьми с наркозависимостью могут оказаться как самые близкие ваши родственники, так и просто знакомые или соседи.
«В случае с подозрением на передозировку наркотиками, следует незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью,» добавила помощник прокурора Христофорова.
В конце декабря по ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешением суда были взяты под стражу на время проведения досудебного расследования двое мужчин. В начале января в Кохтла-Ярве был задержан и взят под стражу уличный наркодилер и в Нарве суд взял под стражу двух мужчин. Четверым мужчинам было предъявлено подозрение в незаконном распространении наркотических и психотропных веществ в большом количестве и одному мужчине было предъявлено подозрение в распространении наркотических веществ в маленьком количестве.
Елена Филиппова
Пресс-секретарь
Вируская окружная прокуратура
Дежурный по городу
Задайте вопрос городскому секретарю Нарвы...
Встречу с прессой проведет городской секретарь Антс Лийметс....
В мире
В погребенном под лавиной итальянском отеле погибли 30...
Спасатели с трудом смогли добраться до места катастрофы и войти в здание....
Президент Украины в конце января посетит Эстонию...
Петр Порошенко может прибыть в Эстонию 23 января....
Марин Ле Пен пообещала признать Крым российским...
Также Ле Пен пообещала выступить за отмену антироссийских санкций....
Есть анекдот!
Страшные русские хакеры...
— Знаешь, Билл, мне кажется русские хакеры взломали мой новый холодильник...
ОТБОРное видео
Киноафиша
Культурная афиша
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Ремонт и обслуживания компьютеров
Ремонт и обслуживание НАСТОЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, МОНИТОРОВ, ПЛАНШЕТОВ. Все виды работ. Переустановка, восстановление и настройка операционных систем Windows . Замена комплектующих. Чистка, модернизация, ускорение работы. Замена экранов в ноутбуках и в планшетах. Установка русского языка. Настройка wi - fi роутеров и другого оборудования. Качественно, по приемлемым ценам, в короткие сроки. Выезд на дом. Без выходных. {Тел.} 56783869. Егор.
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.
Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.
2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Выбор редакции
Честно работала, а при увольнении осталась ни с чем...
Вы работали, получали зарплату, но, оказавшись без работы....
«Там, где люди нуждаются в духовной помощи, не может быть...
Иеромонах Алексей (Вишневский), иерей Даниил Доронин, протодиакон Вадим Талаев....
«Ильмарине» на новой сцене...
В православное Рождество театр «Ильмарине» покажет кукольный спектакль....