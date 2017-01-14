На заводе сланцевых химикатов вспыхнул пожар

Дата публикации: Сегодня, 10:10

В понедельник вечером на заводе по производству сланцевых химикатов в Кохтла-Ярве вспыхнул пожар, люди не пострадали.

В 19.38 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на здании завода на улице Кеэмиа. Загорелись пять квадратных метров наружной изоляции контейнера для циркулярного масла объемом 19 тонн, сообщил BNS спасательный департамент.

Работы по тушению пожара завершились к 21.39, люди не пострадали.

BNS