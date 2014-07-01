Пограничная служба России не пропустила автобусы LuxExpress через границу

ПроисшествияПограничная служба России не пропустила автобусы LuxExpress через границу
Иллюстративное фото.
2 января, пограничная служба России задержала на границе автобусы Lux Express, которые обслуживали ежедневный маршрут Хельсинки-Петербург. Предварительной причиной Российскими властями было названо приостановление действия лицензии на осуществление международных перевозок Lux Express по неизвестным на данный момент причинам.
В связи с задержанием автобусов возникло опоздание в графике движения автобусов отправившихся сегодня из Хельсинки. Всего в автобусах находилось 270 пассажиров, большинство из которых является гражданами Российской Федерации. Lux Express организует скорейшую транспортировку пассажиров в пункт назначения при помощи других автобусных перевозчиков или поездов, также многие пассажиры продолжили путь до места назначения самостоятельно. Тем пассажирам, которым пока не удалось предложить альтернативный рейс, Lux Express организует временное размещение.
По словам руководителя по обслуживанию Lux Express в России Райта Реммеля, у предприятия пока нет точной информации о причине задержания автобусов на границе. “По нашей информации у автобусов Lux Express не должно быть никаких препятствий для осуществления поездок в Россию - разрешение на перевоз имеется и его неожиданный отзыв стал для нас полным сюрпризом”, - сказал Реммель. По его словам, приоритетом предприятия сейчас является забота о пассажирах находившихся в автобусах и их как можно быстрая и комфортная доставка в пункт назначения.
“Мы очень сожалеем о доставленных неудобствах. Сейчас мы занимаемся выяснением причин случившегося. На данный момент до 9 января приостановлена и продажа новых билетов на данный маршрут. Всем пассажирам, у которых запланирована поездка в Россию с Lux Express, советуем следить за новой информацией на нашем сайте и страничках в социальных сетях,” - добавил он.
По словам Реммеля, быстрое разрешение возникшей ситуации затрудняют и новогодние каникулы, которые продолжаются в России. “Пока нам не удалось получить официального объяснения причин от властей или официальных ответов на наши запросы. Никогда раньше подобных проблем у нас не возникало,” - сказал Реммель.
Lux Express обслуживает на маршруте Хельсинки-Петербург три отправления в день.
Marina Bachmann
Lux Express
Дежурный по городу
Задай вопрос городскому садовнику Нарвы...
9 января состоится инфочас, который проведёт г-жа Людмила Морина....
В мире
Неизвестный переделал надпись Hollywood «в честь» марихуаны...
В Лос-Анджелесе неизвестный переделал две буквы O в надписи Hollywood....
Теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь...
В результате нападения на ночной клуб погибли как минимум 39 человек...
Комиссия назвала техническую неисправность причиной...
Глава Минтранса заявил, что на борту самолета нештатно сработала техника....
Есть анекдот!
Дед Мороз и подарки...
Лет в 7 я увидел, как в спальне Дед Мороз переодевается в папу...
ОТБОРное видео
Киноафиша
Культурная афиша
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам дрова
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (цены соответственно: 25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Продам квартиру в Силламяэ
2-комн. квартиру в Силламяэ рядом с магазином Maxima. 4/9. {Тел.} 55940044.
Картофель из Пылва от Виктора
Доставлю до квартиры бесплатно. Также картофель можно купить на рынке в Põhjakaubanduskeskus (Kangelaste,37A). Тел.: 55925852.
Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.
2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Ремонт и обслуживание компьютерной техники
Ремонт и обслуживание НАСТОЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, МОНИТОРОВ, ПЛАНШЕТОВ. Все виды работ. Переустановка, восстановление и настройка операционных систем Windows . Замена комплектующих. Чистка, модернизация, ускорение работы. Замена экранов в ноутбуках и в планшетах. Установка русского языка. Настройка wi - fi роутеров и другого оборудования. Качественно, по приемлемым ценам, в короткие сроки. Выезд на дом. Без выходных. {Тел.} 56783869. Егор.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.
Листочки на Свадебное дерево
Листочки на Свадебное дерево, гравировальные работы. Стоимость листочка из нержавейки (серебристый) - 8 евро, из латуни (золотистый) - 16 евро. {Тел.} 5500305.
Слово редактора
И наш активный соавтор - сама Жизнь......
Дорогие друзья! Вот и завершается 2016-й год, год 17-летия нашей газеты....
От редакции
Видео. Челлендж с Пушкина, 20...
Как только у нас выдалась свободная минутка, мы этот вызов приняли: смотрите видео!...
Выбор редакции
Ответ на запрос депутатов нарвского городского собрания...
Ответы на вопросы о детском отделении ЦУ "Нарвская больница"....
Нарвитянка победила на Международной олимпиаде по русскому...
Анастасия и ее учитель по русскому языку Наталья Буйницкая вернулись из Москвы....
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТ» - для центра «МАТВЕЙКА»...
В этом году адресат акции Радио 4 - нарвский детский центр «Матвейка»....