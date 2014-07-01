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Происшествия
Полицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 16:37

Полицейская сводка

Ограбление

28 декабря в Силламяэ около дома на проспекте Виру было совершено нападение на 68-летнюю женщину. У женщины была похищена сумочка, в которой находились документы, банковская карта и наличные на сумму 19 евро.

Физическое насилие

23 декабря в Нарве в квартире на улице Энергия находившийся в состоянии алкогольного опьянения 39-летний мужчина избил 31-летнего мужчину.

24 декабря в Нарве в квартире на улице Креэнхольми 35-летний мужчина избил свою супругу, 32-летнюю женщину.

28 декабря в Нарве около дома на улице Мальми был избит 42-летний мужчина.

Присвоение имущества

28 декабря в Нарве в многоквартирном доме на ул. Герасимова был присвоен мобильный телефон iPhone. Ущерб составил 499 евро.

Будни спасателей

24 декабря, примерно в 17:30, поступило сообщение, что в Нарве в девятиэтажном доме на улице Раху ощущается запах дыма и где-то сигналит дымовой датчик. Прибывшие на место спасатели установили источник дыма. Им оказалась сгоревшая на кухне пища.

25 декабря в 13:42 спасатели потушили кучу мусора, которая горела в одном из гаражей на улице Раудтее. Ворот у гаража не было.

26 декабря в 15:25 спасатели выехали на улицу Техасе в Нарве, где на территории завода горела куча мусора.
В 16:56 спасатели потушили горящий мусор в контейнере рядом с магазином на улице Креэнхольми в Нарве.

27 декабря в 20:27 поступило сообщение, что в Нарве на улице Йыэсуу обрушилась на дорогу штукатурка со стены. Спасатели обозначили ленточками опасную зону, куда еще могла падать штукатурка, и сообщили о случившемся хозяину участка.

28 декабря в 16:34 поступило сообщение о том, что в Нарве на улице Лахе открытым пламенем горит баня и существует опасность, что пламя перекинется на хозяйственные постройки рядом. Спасатели локализовали пожар в 17.57 и окончательно потушили его в 18:19. По предварительным оценкам причиной пожара послужил фейерверк.

29 декабря в 1:20 поступило сообщение, что в жилом доме на улице Кеск в Силламяэ сработал дымовой датчик и ощущается запах гари. На месте выяснилось, что в одной из квартир на кухне сгорела пища. Спасатели проветрили помещение.

 

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента

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Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

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