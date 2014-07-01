В Нарве на перекрестке сбили велосипедиста

Дата публикации: Сегодня, 09:48

26 декабря, примерно в 17:55, в Нарве на перекрестке улиц Кангеласте и Харидусе произошла авария в результате которой автомобилист сбил велосипедиста.

Как сообщает полиция, 49-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Dacia Logan, выезжал на главную дорогу со второстепенной. По главной дороге ехал велосипедист. Водитель Dacia сбил велосипедиста. Скорая доставила велосипедиста в больницу для прохождения медконтроля.