Лоси вызвали тяжелую аварию на шоссе Таллинн-Тарту

ПроисшествияЛоси вызвали тяжелую аварию на шоссе Таллинн-Тарту
Из-за выбежавших на дорогу лосей на шоссе Таллинн-Тарту в пятницу вечером произошло ДТП, движение в района аварии нарушено, сообщает rus.err.
Пытавшийся избежать столкновения с выбежавшими на дорогу лосями водитель отклонился на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. В результате происшествия пострадали два человека.
Авария произошла около 18:30 на 109-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где на дорогу выбежало несколько лосей, сообщила Ляэнеская префектура.
Водитель, двигавшийся на своем автомобиле в направлении Таллинна, попытался избежать наезда на животное и потерял управление транспортным средством, поэтому автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с легковым автомобилем BMW. Двоих пассажиров BMW скорая помощь отвезла в больницу для проверки состояния здоровья.
Один лось все же попал под машину, и на его труп в свою очередь наехал рейсовый автобус, также двигавшийся в сторону Таллинна.
В полиции подтвердили, что водители транспортных средств были трезвыми.
На месте происшествия нарушено дорожное движение, и полиция просит водителей следовать указаниям регулирующих движение полицейских.
По имеющимся у BNS данным, движение направлено через Тюри, в результате путь удлинился почти на 25 км.
BNS
Стадо диких кабанов в Пярнуском уезде спровоцировало ДТП с участием четырех автомобилей
Выбежавшее на проезжую часть дороги стадо кабанов в пятницу вечером в Пярнуском уезде спровоцировало дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.
Об этом BNS сообщил пресс-секретарь Ляэнеской префектуры, по данным которой ДТП произошло в 19.15 на 94 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в районе Либатсе Пярнуского уезда.
В результате происшествия повреждения получили два автомобиля, люди в аварии не пострадали.
По первоначальным данным, со стадом из шести кабанов столкнулся автомобиль, ехавший со стороны Таллинна. Встречный Volkswagen успел затормозить до столкновения, однако в машину врезался ехавший сзади Lexus. Информация о четвертом автомобиле уточняется.
Из четырех машин, принявших участие в аварии, повреждения получили две. Пресс-секретарь полиции сообщил, что некоторые из участников ДТП покинули место аварии еще до прибытия полиции.
Все шесть кабанов, выбежавших на дорогу, погибли.
Движение в районе ДТП к 20.25 было восстановлено, сообщили в префектуре.
BNS
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