Плицейская сводка

ПроисшествияПлицейская сводка
Иллюстративное фото.
Физическое насилие
18 декабря в Силламяэ в развлекательном заведении на улице Виру была избита 19-летняя женщина.
18 декабря в Нарве на улице Герасимова был избит 50-летний мужчина.
18 декабря в Силламяэ в квартире на улице Гагарина 28-летний мужчина избил 26-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину.
17 декабря в Нарве в многоквартирном доме на улице Выйду 38-летний мужчина избил 45-летнего мужчину.
Кражи
22 декабря в Силламяэ из магазина на улице Виру были украдены алкогольные напитки. Ущерб составил 1500 евро.
20 декабря в Нарве из фирмы, которая размещается на улице Пушкина были украдены рабочие инструменты. Ущерб составил 250 евро.
19 декабря в Силламяэ со строительного объекта на улице Румянцева были украдены копировальный аппарат Samsung, дизельный обогреватель, камеру видеонаблюдения и прочие вещи. Ущерб составил 3000 евро.
19 декабря в Силламяэ из офиса на улице Маяковского были украдены наличные деньги. Ущерб уточняется.
Будни спасателей
16 декабря в 15.29 поступило сообщение, что в Силламяэ на частной парковке на улице Ранна открытым пламенем горит деревянная будка охраны. Пожар был локализован в 15.35 и полностью потушен к 16.07. Огонь опалил волосы охраннику парковки, который первоначально пытался потушить возгорание своими силами. Будка охраны сгорела полностью, спасателям удалось не допустить возгорания микроватобуса, который стоял в нескольких метрах от горящей будки. Автобус все же получил повреждения от жара. Вероятной причиной пожара названа неисправность электрооборудования.
19 декабря в 12.45 поступило сообщение, что в Силламяэ на заправочной станции на Таллиннском шоссе произошел разлив топлива на площади примерно 30 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что площадь загрязнения более 100 метров. Топливо незаметно растеклось под снегом по парковке рядом с заправкой. Спасатели засыпали разлившееся топливо абсорбентом, а затем сгребли и убрали его в мешки.
По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента.
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