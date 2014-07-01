О прогрессе и сухих ногах...

Дата публикации: Сегодня, 14:14

Не знаю, как вы, уважаемые читатели, а я от всяческих нововведений и реноваций ожидаю положительных изменений. Вот, например, открывается новый торговой центр. Значит, верю я, он будет продуманнее и удобнее для покупателей. Ну, по крайней мере, не хуже, чем уже существующие – иначе кто ж туда ходить будет? Хочется же верить, что человечество делает выводы, учится на своих ошибках, накапливает опыт и поступательно движется вперёд, к светлому будущему. Это, вроде бы, прогресс называется.

Но у нас в городе почему – то такая логика срабатывает не всегда. Иду я недавно по ул.Пушкина и у кольца нужно мне перейти дорогу. Надо заметить, что дождь идёт приличный, но это для нас дело обычное. Подхожу к переходу – и застываю в недоумении: как перейти дорогу, если от тротуара вплоть до островка безопасности вода ливмя льётся и обойти этот поток невозможно? Дорога пару лет назад отремонтирована: асфальт такой чёрный, красивый, полосочки на переходе аж блестят белизной, а перейти, не намочив ног, нельзя. И, главное, на противоположной стороне, через два метра (где ещё старый асфальт лежит), перейти дорогу к 12-этажке можно совершенно спокойно. Интересно, почему по старой дороге при том же дожде можно идти по сухому, а по новой – нет? Стоящая рядом женщина вслух комментирует: «Сразу видно, что у нас ремонтом специалисты занимаются», вздыхает и бредёт в туфлях прямо по щиколотку в воде. Вдохновляюсь её примером и бодро скачу до островка.

Мимоходом вспоминаю, что в прошлом году фотографировала огроменные лужи на Тиймани – прямо между тротуарами, где тем летом были выложены спуски для удобства мамочек с колясками и людей с ограниченными возможностями. Спуски есть, но идти по ним – значит, воды в обувь загрести, объезжать – так пару метров в сторону надо сдать и по газону пробираться. Что-то не то с новой ливнёвкой, раньше-то вода лучше и быстрее уходила… Боюсь, что и на вновь отремонтированном Таллиннском шоссе проблема луж перед переходами не решена, невооружённым глазом скосы к бордюрам видны: явно вода стоять будет. Я человек простой, в современных технологиях ничего не понимаю, только вижу: реновация дорог не делает их лучше для пешеходов, прогресса нет. А, например, в Норвегии дожди есть, а разливных луж на дорогах – нет. Парадокс?

Антонина Вредная