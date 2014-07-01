А знак подталкивает в яму...

Дата публикации: Вчера, 15:32

Направляясь на работу, я часто прохожу мимо здания на Таллиннском шоссе, 13. Здесь все бывшее: когда-то тут размещалась Maxima, был банкомат, рядом - переход через шоссе и небольшая стоянка, которая была организована перед магазином. В ходе реконструкции шоссе въезд на нее раскопали, да так и бросили — остались кучи старого асфальта и грунта. Чтобы пешеходы не переломали ног, опасный участок заботливо огородили металлическим заборчиком со стрелками, указывающими направление обхода. Правда, чтобы этот небезопасный участок обойти, придется зайти на газон, но, видимо, с точки зрения устроителей ремонта, это мелочи.

На момент публикации заметки яму начали заделывать, но знак так и висит.

А вот можно ли назвать мелочью то, что при всем при этом оставлен знак, приглашающий... заехать на стоянку? Это как — прямо в яму?! Никаких сообщений о том, что поворот запрещен, нет. На это как бы намекает невысокий (менее 10 сантиметров) поребрик, который отделяет проезжую часть от ямы. Пешеходный заборчик не в счет, он в стороне от въезда на стоянку и, напротив, создает впечатление отгороженного проезда для машин.

Разумеется, местные жители в эту ловушку не попадут, ибо знают местные реалии. Но вот гость города, которому приспичит срочно припарковаться, может и влететь по незнанию.

Неужели городу хочется платить за ремонт ходовой части какой-нибудь колымаги? Достаточно повесить знак «Правый поворот запрещен» или просто снять белую «Р» в синем квадрате, и все будет нормально, как полагается.

Антонина Вредная