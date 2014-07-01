200 евро - в мусорное ведро...

Дата публикации: Вчера, 16:29

Хорошо известно, что для современного мира большой проблемой по-прежнему остается то, что на помойку отправляется много пищевых продуктов. Подсчитано, что, например, эстонские семьи выбрасывают продуктов на 63 миллиона евро в год. Это значит, что средняя семья с ребенком отправляет в мусорное ведро в год примерно 20 килограммов еды, то есть четыре пакета продуктов общей стоимостью 200 евро. Немало! Как уверяет статистика, чаще всего в помойку летят хлебобулочные изделия, молочные продукты, овощи и фрукты. «Их покупают слишком много, не используют и выбрасывают», - комментирует новость повар Rimi Йорген Кохаль. Вот тут-то и стоит призадуматься.

С одной стороны, нынешнее поколение, слава Богу, голода не знает, и хлеб отправляет в мусорное ведро, не испытывая мук совести. А то, что многие товары покупаются не потому, что необходимы, а потому, что их призывают купить, так это характерный признак общества потребления, в объятия которого мы, помнится, даже стремились, измученные кто нарзаном, кто дефицитом.

С другой стороны, кто знает, как выращивают и чем обрабатывают современные продукты, которые должны неделями без урона для внешнего вида переносить доставку из ближних и дальних стран и всякий там мерчендайзинг?

Помнится, прикупила я в начале лета огурчики, маленькие такие, зелёненькие, по 2,59 за килограмм. Выглядели они неплохо, вроде бы крепкие, дай, думаю, замалосолю, семью порадую. Взяла побольше, сразу два килограмма. Но закрутилась, и про огурчики забыла. А когда через пару дней заглянула в пакет – охнула: треть из них была уже явно гнилая, несмотря на то, что хранились огурчики в холодильнике.

Естественно, выбросила я их. Так что и деньги пропали, и совесть мучит, что продукты пришлось в ведро отправлять. А ведь подобные истории не редкость. Покупаешь нектарины или там абрикосы – они как камень, вроде бы, надо подождать, чтоб созрели. Через два-три дня смотришь – бока уже гниют. Молоко горчит, а булка плесневеет. Словно дома воздух другой или холодильники не сертифицированные… А может, дело в том, что по-настоящему свежих и натуральных продуктов почти и не осталось в наших магазинах?

Антонина Вредная