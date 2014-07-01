А вокзал-то где?...

Дата публикации: Вчера, 13:06

Неделю назад мне бы и в голову не пришло, что долгожданная реконструкция нашего вокзала может стать причиной сильных, но отнюдь не положительных эмоций. Оказалось, может!

Понадобилось съездить в Тарту. Заранее купила билет по интернету, приехала на автовокзал за 20 минут до отправления автобуса и… не обнаружила на привычном месте ни автобуса, ни пассажиров, ни самого автовокзала – остался лишь его остов без окон и без дверей. Пока я осматривала этот остов со всех сторон в поисках каких-либо указаний, ко мне подошли две пожилые дамы и робко поинтересовались, где касса. «А я хотела бы знать, где остановка. У меня автобус через 18 минут», - вздохнула я в ответ.

Тут одна из дам встрепенулась: «Постойте, я же читала об этом в газете: касса переносится в здание по адресу Вакзали, 19. А где касса – там и остановка рядом должна быть». Оказалось, что женщины не местные, из Петербурга, и я повела их через площадь к зданию Вакзали, 19 (до автобуса - 15 минут), но его дверь была заперта. И тут напротив здания действительно остановился междугородный автобус, правда, не мой. Из автобуса вышел водитель и направился к нам. Мы хором спросили: «Вы не знаете, где теперь остановка междугородных автобусов и касса?» Водитель ответил, что он давно уже не ездил в Нарву и сам хотел бы это знать.

К счастью, вскоре на площадь вышла дворник, которая оказалась полностью в курсе. Заметив нас и не дожидаясь вопросов, еще издалека прокричала: «Остановка сразу за кустами, а напротив, у железнодорожного моста в синей будочке – касса».

Наша жизнь, на 12 минут выбитая из колеи неожиданным исчезновением остановки и кассы, вернулась в привычное русло. Мы ощутили радость, за которую, наверное, следует поблагодарить того, кто отвечал за временный перенос автовокзала. Действительно, иной не в меру ретивый работник повесил бы объявление, и может быть, даже не одно, на стенах бывшего автовокзала. А не то еще бы и стрелки на асфальте начертил с надписью «касса, остановка автобуса». Прошел пассажир по стрелкам, купил билет, сел, поехал. Скука и скука, никакого тебе приключения на ровном месте. Так что спасибо вам, наш неизвестный друг! От меня лично, а также от туристов, которые давно не были в Нарве.

Антонина Вредная