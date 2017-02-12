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Поворчим немного
И получилась бы по-настоящему Широкая Масленица

Дата публикации: Вчера, 16:39

И получилась бы по-настоящему Широкая Масленица

 

Конечно, я за то, чтобы в нашей Нарве было как можно больше всяких культурно-развлекательно-отдыхательных мероприятий. Как говорится, хороших и разных. Но, с другой стороны, стоит ли в один день собирать народ по одному и тому же поводу, но в разных местах города?

Как, например, случилось в прошлое воскресенье с праздником Масленица. Горожан позвали на проводы Масленицы сразу аж в два места: в Нарвский замок и в Дом народов (который, напомню, располагается на Креэнхольми, 25). Устроителями этих праздников выступали две разные организации, каждая - со своей программой, своими коллективами, своим бюджетом. С одной стороны, как бы и хорошо, когда у человека есть выбор: иду туда, куда хочу, смотрю тех, кого хочу. И я это приветствую. Действительно, не стоит в реалиях сегодняшнего дня мыслить старыми категориями: уж если концерт, так всегда чтоб зал был полон. Сегодня надо работать «точечно», с учетом индивидуальности зрителя. Ну, не ходит сегодня народ строем; хочет выбирать, что ему действительно по душе.

Однако, думаю, такая установка больше подходит к организации концертов, показу спектаклей, кинофильмов. А вот массовые праздники, народные гуляния — нечто другое. Тут важен размах, приветствуется массовость. Именно это-то и заводит! Тут, на мой непрофессиональный взгляд, стоит учитывать законы жанра.

У нас в Нарве есть совершенно замечательные, опробованные и буквально созданные для народных празднеств места — в первую очередь, конечно же, наш замок, раскручивают променад, надеюсь, в скором времени оправдает ожидания Липовка. И сильная сторона их в том, что там есть где развернуться, и никто никому в принципе не конкурент. Там всего должно быть много и сразу для всех!

И вот я подумала в прошлый выходной: какая бы получилась по-настоящему Широкая Масленица, если бы были объединены усилия организаторов «замковой» и «кренгольмской» Маслениц. И участников было бы больше, и зрителей, и программа насыщеннее, разнообразнее, ярче. Тем более с учетом того, что в этом году и эстонская Vastlapäev и русская Масленица пришлись на один день.

Антонина Вредная

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Ответ:

Поворчим немного

И получилась бы по-настоящему Широкая Масленица...

Стоит ли собирать народ по одному и тому же поводу, но в разных местах?...

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