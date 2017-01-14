А после салюта убрать - не барское дело?...

Дата публикации: Вчера, 17:31

Вроде бы, и не следует начинать год с ворчания даже такой вредной даме, как я, но и пройти мимо некоторых вещей не могу.

Отгремели новогодние салюты, отстреляли красочные фейерверки, люди порадовались наступлению Нового года – и разошлись. Стол-то, поди, праздничный накрыт, водка греется, мясо стынет… А во дворах остались, так сказать, остатки роскоши: где одна, где целая куча коробок от салютов. И лежат они себе, лежат, дворников дожидаются. В некоторых местах такие «новогодние подарочки» аж до 3 января долежались.

Некоторые дворы с утра 1 января выглядят, как поле боя, даже жалко дворников становится. У всех людей праздник, а у них - двойная нагрузка. Многие из них тоже ворчат, хоть и не вредные они люди, а тут не удержаться. За дополнительную работу, уверена, товарищество не заплатит, квартирособственники сразу вспомнят, что люди они бедные, а на дворе - кризис.

Почему же мы с вами, уважаемые нарвитяне, так себя не любим? Или наоборот - любим, и даже слишком? Не барское это дело, видимо, за собой прибрать, коробки до мусорного контейнера донести и оставить двор чистым, чтобы утром самому приятно было выглянуть в окошко. Какой пример мы подаём нашим детям, которые с восторгом присутствуют при запуске фейерверка, но не участвуют при уборке мусора за собой?

Кстати, Нарвский замок теперь не разрешает молодожёнам салюты запускать на своей территории – всё по той же причине. Как праздновать – так все готовы. Как убирать – так всем «не к лицу и не по летам»?

Антонина Вредная