Модные советы от Эвелины Хромченко

Дата публикации: Сегодня, 17:04

Полезные советы и рекомендации Эвелины Хромченко на вечные женские вопросы: что, как и с чем носить?

Совет №1 : как выбрать "правильные джинсы"

Эвелина Хромченко: «Есть простой закон выбора джинсов: хорошие только те, что украшают ваши бедра. В противном случае их просто не надо покупать. Пояс джинсов не должен врезаться вам в тело. Считается, что стройнят модели с высокой талией, но тут тоже нужно быть аккуратнее. Часто бывает, что у женщины талия тонкая, но живот выступает. И если ниже талии брюки начинают пузыриться, тогда живот выглядит еще больше. Если вам нравятся модели с очень низкой посадкой, не стоит сочетать их с короткими майками и топиками.

Я всегда рекомендую носить гладкие джинсы — это беспроигрышный вариант, они, по крайней мере, не могут навредить. Темно-синие — в духе классических «Levi’s 501». А что касается потертостей, то они на самом деле бывают разными: если красиво расположены по вертикали, они вашу фигуру сужают. Если эта вертикаль слишком толстая и широкая или имеет ненужный угол, то, наоборот, расширяют. Когда потертости выделены цветом по горизонтали и находятся слишком низко, женские ноги выглядят более короткими».

Совет №2: как носить одежду с горизонтальными полосками, зрительно увеличивающими фигуру

Эвелина Хромченко: «Пресловутые горизонтальные полоски можно ограничить жакетом. Две темные вертикальные линии по бокам спасают ситуацию».

Совет №3: как добавить в образ молодости и сексуальности

Эвелина Хромченко: «Если хотите добавить молодости в свой образ, тельняшка — это ровно то, что нужно. Классические сине-белые решения лучше — форменные, армейские, предназначенные либо для моряков, либо для десантников. Покупая эти модели в военторгах, естественно, нужно будет укоротить рукава. Хрупким женщинам рекомендую взять мужской размер S, чтобы в плечах вещь не выглядела слишком широкой. Это самый лучший вариант! Уверяю вас, они легко могут конкурировать со знаменитыми тельняшками от Жан-Поля Готье (Jean-Paul Gaultier)».

Совет №4: какой образ выбрать на классическое торжество

Эвелина Хромченко: « На классическое торжество — юбилей родственника, коллеги, однокурсника, учителя, лучшее – как правило, это коктейльное платье. Я бы не рекомендовала ничего длинного, а также атласного, блестящего, в рюшках, лучше выбирать однотонное, матовое. В разгар праздника становится жарко, и об этом надо подумать заранее. Вы можете надеть двойку — платье-футляр с короткими рукавами, закрывающими верхнюю часть руки, а сверху легкое пальто или жакет из той же ткани для начала мероприятия. А потом, когда все разогреются, можно пальто или жакет снять».

Совет №5: как правильно выбирать юбку

Эвелина Хромченко: «Важно следить за тем, чтобы модель не была слишком тесной, что называется, в облипку. В таком случае даже на худой даме она будет не слишком выгодно демонстрировать подробности ее фигуры. Самое опасное — очевидное облегание в области бедер. Строго говоря, окружающие не должны видеть, какой формы трусы у женщины».

Совет №6: с чем носить маленькое черное платье без рукавов

Эвелина Хромченко: «Если ваше маленькое черное платье не имеет рукавов, являясь безрукавным заталенным футляром, довольно привлекательным с сексуальной точки зрения, наденьте сверху кардиган с V-образным вырезом или жакет. Только не закрывайте обнаженные руки рубашкой, которую некоторые надевают под такое платье. Помните, вы же не в сарафане! Платье не дает возможности надевать под него что бы то ни было, любой трикотаж будет смотреться под ним пижамой, а рубашка — выглядеть по-простецки».

Совет №7: как выбрать белую женскую рубашку

Эвелина Хромченко: «Я бы рекомендовала обратить внимание на прямой, не облегающий силуэт, в котором нет этой противной «приталенности», присущей женским белым блузкам, продающимся в бюджетных магазинах в отделах деловой одежды. Тонкие, сшитые из дешевого хлопка «изделия» безжалостно выдают все женские тайны: помимо того, что они показывают цвет вашего белья, что недопустимо, особенно в деловой среде, они еще демонстрируют подробности вашего тела. Поэтому я настоятельно советую выбирать только прямой крой. Не стоит бояться того, что кто-то не увидит вашей тонкой осиной талии, если она имеется. Женщина выглядит особенно сексуальной в белой рубашке, если она имеет намек на мужскую форму. Именно такие и предпочитают многие знаменитости. Еще со времен Марлен Дитрих (Marlene Dietrich) и Одри Хепберн (Audrey Hepburn)».

Совет №8: как носить белый цвет, чтобы не выглядеть полнее

Эвелина Хромченко: «Белый полнит? Это все ерунда... Если только вы не готовитесь выступать на телевидении. Тогда тотальный белый цвет вам противопоказан, потому что телеэкран прибавляет любому человеку семь килограммов и семь лет. А в жизни белое можно носить людям самых разных комплекций. Потом есть масса разнообразных уловок, которые придут вам на помощь. Например, надеть поверх белой рубашки жакет и не застегивать его. Тогда две вертикальные линии сделают все, что нужно в такой ситуации, зрительно уменьшив ваши объемы».

Совет №9: как носить тренч, чтобы выглядеть модно

Эвелина Хромченко: « Тренч не должен выглядеть новым. Поэтому, если вы только приобрели его в магазине, срочно сделайте с ним что-то. Помните и приподнимите воротник, закатайте рукава, отдайте тренч в химчистку, чтобы он не выглядел только что купленным. Я бы также не рекомендовала затягивать пояс на пряжку, завязывайте его на узел. Еще один совет — не застегивайте тренч на все пуговицы».

Совет №10: как выбрать цвет обуви

Эвелина Хромченко: «Лично я выступаю за то, чтобы обувь продолжала по цвету одежду, это удлиняет ногу. Если из-под темных брюк вдруг начинают проглядывать светлые ботильоны, то, согласитесь, нога становится короче».

Источник: 7days.ru