Акунин завершил последний роман про Эраста Фандорина

Дата публикации: Сегодня, 11:38

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) сообщил, что закончил работу над серией произведений об Эрасте Фандорине. Об этом он написал в своем Facebook.

«Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил последнюю книгу серии “Приключения Эраста Фандорина”», — отметил он, добавив, что роман должен выйти 8 февраля 2018 года, в 20-ю годовщину публикации первой фандоринской книжки, романа «Азазель».

По словам писателя, впереди еще много работы — «редактура, ловля “блох”, оформление, корректура, но это уже техника».

Серия романов о детективе Эрасте Фандорине началась в 1998 году. Произведения цикла в общей сложности были переведены более чем на 30 языков мира. Романы «Азазель», «Турецкий гамбит» и «Статский советник» экранизированы.

Источник: News.mail.ru