Паулина Андреева, Ксения Собчак, Иван Ургант, Сергей Безруков и все-все-все в трейлере фильма "Мифы"

Дата публикации: Сегодня, 14:29

Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Яннис Пападопулос, Сергей Безруков, Иван Ургант, Милош Бикович, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова, Максим Суханов, Андрей Смоляков... Нет, это не гости кинофестиваля или какой-нибудь крупной премии. Это актерский состав дебютного фильма театрального режиссера Александра Молочникова "Мифы". И всех их можно увидеть уже сейчас — в новом трейлере к ленте.

Нашлось место в картине и для Ксении Собчак, которая на момент съемок только-только стала матерью.

Мало к кому я попрусь ночью в Царицыно. Но к нему — да. Самый талантливый молодой и настоящий. Пока не вышел фильм — срочно смотреть его спектакли и влюбляться!!!! "Бунтари" про революционеров в России и "1914" про 1914, — поделилась тогда телеведущая с подписчиками в соцсетях.

Ксения Собчак и Иван Ургант

"Мифы" — комедия абсурда, рассказывающие зрителям одновременно несколько историй: о продюсере и режиссере Федоре, который задолжал браткам из 90-х; об актере Сергее, который за свою карьеру успел сыграть абсолютно все роли (от Иисуса до белочки) и теперь не знает, как жить дальше; о телеведущем Иване, который не может перестать шутить даже в обычной жизни, а это безумно бесит его девушку...

И вот в какой-то момент нищий иностранец совершенно случайно попадает в самую гущу жизни богатых и знаменитых, выясняя попутно, что все наши представления о жизни звезд — мифы.

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