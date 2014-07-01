20 лет без принцессы Дианы: 5 версий ее гибели

Дата публикации: Сегодня, 16:12

Народная принцесса, третья из ста в списке величайших британцев в истории - принцесса Диана - пользовалась безграничной любовью подданных. Ее боготворили, ей завидовали, ведь сценарий ее жизни напоминал сказку: добрая и красивая девушка вышла замуж за настоящего принца и поселилась с ним во дворце... Только вот жить долго и счастливо у героев реальной сказки не получилось. История была идеальной только со стороны, а закончилась и вовсе гибелью той, кому симпатизировали в этой паре больше всего.

Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже, и в этом году по случаю 20-й годовщины трагического события о принцессе вспоминают с особым трепетом. Мы подготовили материал о версиях случившегося, появлявшихся в разное время и будораживших умы поклонников принцессы.

Мезальянс и адюльтер - эти два слова неотступно преследовали Чарльза и Диану в течение всей их семейной жизни. По свидетельствам современников, мисс Спенсер, несмотря на благородное происхождение, не отличалась блестящим умом и была довольно поспешна в своих решениях, одно из которых позже полностью изменило ее судьбу. Впервые Диана встретила Чарльза за 20 лет до своей смерти: в 1977 году он приехал на охоту в родовое поместье Спенсеров Элторп-хаус по приглашению ее отца. Принц уже имел славу сердцееда, но Диане было всего 16 и Чарльза она не заинтересовала, да ей и самой было не до романов: будущая принцесса готовилась к поступлению в колледж.

Принцесса Диана, 1980 год

Брак 19-летней любительницы бульварных романов и зрелого мужчины 33-х лет, увлеченного другой женщиной, был изначально обречен на провал: за идеальным глянцевым фасадом скрывались попытки суицида, взаимные измены, истерики и пищевые расстройства, о которых станет известно только спустя годы. Диана называла свой брак "многолюдным", подразумевая любовь мужа к Камилле Паркер-Боулз, впоследствии все же ставшей его второй женой. Именно измены сторонники "теории заговора" называют причиной гибели принцессы: биографы свидетельствуют, что Диана изменяла мужу не менее десяти раз и королевская семья ей этого не простила.

Принцесса Диана и принц Чарльз

1. Авария - всего лишь инсценировка

31 августа 1997 года, когда "Мерседес" леди Ди врезался в опору тоннеля Альма в Париже, камеры там не работали, хотя на остальных дорогах города техника была исправна. Это лишь одна из многих загадок и странностей, связанных с гибелью водителя Анри Поля, Дианы и ее возлюбленного Доди Аль-Файеда, которого пресса до сих пор неловко называет "другом". По одной из версий, сесть за руль должен был личный телохранитель египетского продюсера Кен Уингфилд, а вовсе не Анри Поль, начальник службы безопасности отеля "Ритц", где влюбленные провели вместе последний вечер жизни. Побыть наедине Доди и Диане не удалось - пару осаждала толпа папарацци, и Поль разогнал машину втрое сильнее, чем это разрешено при проезде по тоннелю, чтобы оторваться от назойливых репортеров на мотоциклах.

Водитель не справился с управлением из-за сложной дорожной ситуации - такая версия выглядит гораздо правдоподобнее множества загадок, связанных с аварией, но немалое количество людей считает, что все произошедшее в ту ночь на набережной Сены - не более чем инсценировка. Таким образом влюбленные решили просто раз и навсегда избежать внимания незнакомцев к личной жизни, которого на их долю перепало с лихвой. Все это, может, и могло бы звучать правдоподобно, если не учитывать личного расследования отца Доди - Мохаммеда Аль-Файеда, который до сих пор безуспешно пытается выяснить, как погиб его сын.

Доди Аль-Файед и принцесса Диана

2. Виноват водитель

Водитель Анри Поль до аварии был никому не известен. Но после случившегося нашлись те, кто назвал его пешкой в игре сильных мира сего, агентом МИ-6, подстроившим аварию, наркоманом, принявшим лошадиную дозу антидепрессантов, и пьяницей, который сел за руль, выпив не меньше трех бутылок вина. Поля считали виновником аварии и проклинали за смерть народной любимицы, пока не выяснилось, что занимавшийся расследованием дела начальник французских следователей Жак Мюлес от усталости перепутал пробирки с кровью в лаборатории. Кроме того, люди, знавшие Анри, отрицали и пьянство, и наркоманию - хотя судьи не сочли это доказательством невиновности водителя, как и признание Мюлеса в подмене.

Автомобиль Дианы после аварии

3. Солдат N

Диана погибла в аварии на набережной Сены неслучайно - ее убили, и не кто-нибудь, а британские спецслужбы. Такая сенсационная версия причины смерти леди Ди всколыхнула мировые СМИ спустя 16 лет после трагедии. Некий военный, которого в прессе называли Солдатом N, попал под суд за незаконное хранение оружия, о чем присяжным охотно рассказала его бывшая жена. Поведала она и о том, что экс-супруг не раз рассказывал их дочери о том, что Диану убили по плану SAS - Специальной воздушной службы Великобритании, и он сам в этом участвовал.

Корона никак не отреагировала и комментариев не дала, хотя эту версию выдвигали и другие люди - в том числе бывший разведчик МИ-6 Ричард Томплисон. В своей скандальной автобиографической книге он заявил, что авария, погубившая Диану, происходила абсолютно по тому же сценарию, что и план покушения на югославского президента Слободана Милошевича в 1992 году. Кстати, версия с Солдатом N фигурирует и в фильме "Незаконное убийство" британского режиссера Кита Аллена, после показа которого на Каннском кинофестивале разразился очередной скандал, но тайна гибели Дианы так и не была раскрыта.

4. Призрачный гонщик

Одна из главных загадок в истории, произошедшей той ночью в Париже, - белый "Фиат Уно", который якобы видели на месте гибели Дианы за пару минут до аварии. Версии выдвигаются разные: это мог быть и неизвестный агент британской разведки, подстроивший трагическое дорожное происшествие, и знаменитый парижский папарацци Джеймс Андансон, который отслеживал Диану и Доди еще в "Ритце". У фотографа и правда был белый "Фиат", но его жена заявила, что в ту ночь Джеймс оставил машину дома. На месте аварии нашли осколки разбитого поворотника и белую краску с корпуса машины, но после масштабной проверки не удалось найти ни одного белого "Фиата" с похожими повреждениями.

Не удалось выяснить также ни причин спешного вылета Андансона из Франции на Корсику еще до того, как леди Ди умерла в больнице Сальпетриер, ни причин его дальнейшей гибели. Через некоторое время после аварии в Париже Андансона обнаружили в Пиренеях сидящим в машине с огнестрельной раной в голове, а все его рабочие пленки и заметки исчезли из агентства, на которое он работал. Что его погубило, точно неизвестно до сих пор - предполагали, что фотограф покончил жизнь самоубийством, но рядом с ним не было найдено никакого орудия, которое бы подтвердило эту версию.

Принцесса Диана и Доди Аль-Файед

5. Приказ королевской семьи

Второй Дианы в семье Виндзоров не будет - по крайней мере, до тех пор, пока жива Елизавета II. Говорят, она лично выбирает имена для всех наследников семейства, и в частности не одобрила желание внука, принца Уильяма, назвать в честь мамы свою будущую дочь. Королева недвусмысленно заявила Уильяму и Кейт Миддлтон, что одной леди Ди Англии достаточно, и в итоге юная принцесса стала Шарлоттой Елизаветой, а Диана - это лишь ее третье имя, которое упоминают очень редко. Неприязнь королевы с точки зрения сохранения статус-кво монархии оправдана: никто в современной истории не вызвал столько скандалов вокруг Кенсингтонского дворца, как Диана Уэльская.

Ее конфликт с Чарльзом, вначале скрытый за дверями Кенсингтонского дворца, за 15 лет совместной жизни превратился в открытую всему миру битву. Диана рассказывала репортерам о своем неудачном браке, а Чарльз в своих интервью обещал никогда не оставлять Камиллу. После публикации мемуаров бывшего дворецкого леди Ди Пола Баррелла раскидистые рога над головой принца замаячили особенно отчетливо: журналисты один за другим начали писать, что Гарри может быть сыном не Чарльза, а рыжего жокея Джеймса Хьюитта, с которым Диана тоже крутила роман. Это не доказано, но зато точно известно, что Елизавета и Филипп были очень злы на невестку и за эту историю, и за другие ее похождения, которые Диана даже не старалась скрывать, и уж точно не хотели даже косвенно породниться с египтянами, несмотря на их безупречную репутацию и многомиллиардное состояние.

Принцесса Диана и Джеймс Хьюитт

Мохаммед Аль-Файед называет отношение королевской семьи к своему сыну Доди расизмом и ханжеством. По его словам, они не хотели даже представлять, что выходец из Египта, к тому же мусульманин, может стать своего рода отчимом для наследников престола, не говоря уже о том, что у принцев мог бы появиться приемный брат или сестра. Именно возможную беременность Дианы называют еще одной причиной ее гибели: Виндзоры якобы не могли допустить такого и привлекли к делу британскую разведку, чтобы убить беременную невестку чужими руками.

Что бы ни послужило в действительности причиной гибели Дианы, Доди Аль-Файеда и Анри Поля, эта авария вошла в мировую историю, как и вся жизнь принцессы Уэльской - женщины, которая всего лишь искала любовь, как и все остальные. Второй такой в королевской семье действительно не будет: за похоронами Дианы в прямом эфире следили 2,5 миллиарда человек, еще 3 миллиона, рыдая, слушали пение Элтона Джона и шли за гробом по улицам Лондона. К дворцу принесли столько цветов, что их пришлось раздать в больницы и дома престарелых - королева сердец, которая всю жизнь занималась благотворительностью, и после смерти сделала подданным прощальный подарок.

hellomagazine