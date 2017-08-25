Шарль Азнавур получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Дата публикации: Сегодня, 13:21

У французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура (настоящее имя Шахнур Вахинак Азнавурян) появилась звезда на Аллее славы Голливуда. Об этом сообщает портал armenpress.am в пятницу, 25 августа.

«Я француз и армянин, и одного от другого отделить невозможно, это как кофе с молоком», — подчеркнул 93-летний музыкант на церемонии открытия звезды.

За свою карьеру Шарль Азнавур записал более 100 альбомов. Музыкант работал вместе с такими знаменитостями, как Эдит Пиаф, Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Патрисия Каас, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго. Артист также сыграл более чем в 60 фильмах, в частности «Стреляйте в пианиста» Франсуа Трюффо и «Завещание Орфея» Жана Кокто.

В 1997 году Азнавур получил «Сезар» — премию французской киноакадемии — за заслуги перед кинематографом. В 1998-м он был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века по версии журнала Time и телекомпании CNN. Азнавур — почетный посол Армении в ЮНЕСКО. Он стал гражданином этой страны в 2008 году.

Аллея славы находится на Голливудском бульваре на северо-востоке Лос-Анджелеса. В настоящее время в ней более 2,6 тысячи звезд, символ шансонье стал 2618-м.

Источник: Лента.ру