СМИ: Новым ведущим "Пусть говорят" вместо Малахова стал Дмитрий Борисов

Дата публикации: Вчера, 10:50

В последнее время читатели нашей газеты обращаются в редакцию с просьбой разъяснить ситуацию вокруг передачи "Пусть говорят". Вот что нам удалось узнать.

Источники сообщили об утверждении на роль ведущего ток-шоу "Пусть говорят" Дмитрия Борисова, которого называли одним из возможных кандидатов. По некоторым данным, Первый канал уже провел съемку стартовой серии обновленной телепередачи. Однако в эфир ее дадут, как сообщается, только если в ближайшие выходные Андрей Малахов не согласится остаться на канале.

В пятницу, 11 августа состоялись съемки программы с Борисовым в качестве ведущего, сообщил РБК. "Дождь" также подтверждает факт съемок с участием Борисова: как сообщает телеканал, в его распоряжении есть видеозапись.

Один из источников "Дождя" на Первом канале заявил, что первый выпуск "Пусть говорят" с Борисовым выйдет в понедельник, 14 августа, и будет посвящен Малахову. В съемках передачи под названием "Привет, Андрей", как сообщается, приняли участие Екатерина Андреева, Дмитрий Дибров и Анна Шатилова.

При этом, по словам одного из членов бывшей команды ток-шоу, заявившей об увольнении вслед за "капитаном", все бывшие сотрудники вернутся, если Малахов примет решение остаться. По словам собеседника "Дождя", выпуск программы с Борисовым покажут, если Малахов не останется, и в этом случае шоу будет продолжать вести новый ведущий.

Напомним, после появления слухов о решении Малахова покинуть свою передачу и телеканал, появилось множество версий произошедшего. По одной, он не захотел делать в программе упор на политику, что якобы противоречило мнению руководства. По другой, Малахов захотел не только вести, но и производить программы. Также было заявлено, что он попросту решил уйти в отпуск по уходу за ребенком.

Источник: Газета "Время"