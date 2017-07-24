Занимавший должность мэра города на Аляске кот умер в возрасте 20 лет

Дата публикации: Вчера, 09:47

Фото: Mark Thiessen / AP

Кот Стаббс, занимавший должность мэра города Талкитна на Аляске, умер в возрасте 20 лет. Об этом пишет New York Daily News.

В 1998 году Стаббс стал градоначальником городка с населением 900 человек. Примечательно, что в Талкитне нет мэра-человека. Владельцы умершего кота уже выразили готовность отдать должность котенку, жившему под одной крышей со Стаббсом.

В 2013 году Стаббс попал в больницу после «покушения» — главу городской администрации покусал пес. Кот получил серьезные травмы, в том числе переломы костей грудины, разрыв легкого и рваные раны на боку и бедрах.

Животное было избрано главой города в результате выборов, набрав абсолютное большинство голосов. Избрать своим мэром кота жители Талкитны смогли благодаря отсутствию официальной администрации в городе: он считается межобщинной территорией, которая не подчиняется напрямую ни одному муниципалитету.

Источник: Лента.ру