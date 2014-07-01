Умер экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев

Дата публикации: Сегодня, 14:39

Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался рано утром 29 июня, сообщила РИА Новости гражданская жена артиста Александра Куцевол.

«Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья… Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», — написала она в Instagram.

Ранее Куцевол сообщила РИА Новости, что Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи диагностировали у него двустороннее воспаление легких.

Яковлев родился в монгольском Чойбалсане, где его родители были в командировке. В Россию семья будущего певца вернулась, когда Яковлев окончил первый класс. Артист с красным дипломом окончил Иркутское театральное училище, а потом ГИТИС, играл в спектаклях.

Солистом группы «Иванушки International» Яковлев стал в 1998 году, после того, как группу покинул Игорь Сорин. Первой песней для Яковлева стала одна из самых популярных композиций группы — «Тополиный пух». В 2012 году певец начал сольную карьеру, а год спустя официально покинул «Иванушки International».

Источник: News.mail.ru