Самой уродливой собакой мира признали мастифа из США

ОкрошкаСамой уродливой собакой мира признали мастифа из США
На ярмарке Сонома-Марин в американском городе Петалума, штат Калифорния, выбрали самую уродливую собаку мира. Об этом сообщает издание The Press Democrat.
Победителем ежегодного конкурса, прошедшего в 29-й раз, стал красноглазый неаполитанский мастиф по кличке Марта, с головы до пят покрытый кожными складками. «Посмотрите на нее: тут примерно 300 фунтов шкуры на 100 фунтов собаки», — прокомментировал судья. Марта весит 57 килограммов и большую часть времени спит. При этом она громко храпит.
Кроме Марты, в конкурсе участвовали еще 12 собак. Один из претендентов на титул самой уродливой собаки страдал косоглазием, другой — облысением, у третьего пса были кривые ноги. Ветеринары осмотрели каждого участника и убедились, что их внешний вид не связан с жестоким обращением или запущенностью.
Конкурс проводится с 1961 года. По замыслу устроителей, он предназначен для питомцев, которые никогда не победят на обычных выставках собак, но тоже заслуживают любви и заботы. В этом году победителя наградили 1,5 тысячи долларов и поездкой в Нью-Йорк для встречи с прессой.
Источник: lenta.ru
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