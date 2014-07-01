Минздрав России запретит курение в фильмах

Дата публикации: Сегодня, 09:50

В доработанном варианте антитабачной концепции министерство здравоохранения предлагает отказаться от поддержки отечественного кино с курящими героями.

Минздрав предлагает запретить поддержку из бюджета фильмов, в которых герои курят либо демонстрируются табачные изделия, а также ограничивать в аудиовизуальных произведениях показ брендов сигарет. Эта идея появилась в доработанной версии антитабачной концепции, которую Минздрав разослал в федеральные органы исполнительной власти. В новой версии документа ведомство также отказалось от увеличения рабочего дня для курильщиков и ужесточило требования к стандартизированным пачкам сигарет.

Минздрав доработал и предоставил федеральным органам исполнительной власти «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу». Замглавы Минздрава Дмитрий Костенников разослал проект ведомствам 26 мая, следует из документов министерства (есть у «Известий»).

В проработанной версии с учетом замечаний со стороны других ведомств Минздрав выдвигает новые предложения. В их числе введение ограничения на показ товарных знаков, служащих для индивидуализации табачных изделий, то есть продакт-плейсмента сигарет. Также Минздрав предложил запретить господдержку художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и процесс потребления табака. С 2013 года реклама табачных изделий в России уже запрещена законом «О рекламе», но не запрещено продвижение сигарет в фильмах.

— Нейтрализовать демонстрацию курения, сами сигареты в фильмах вполне реально, ничего страшного не произойдет. Сигареты — это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий, — считает член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Алексей Шабашов. — Если положительный герой на экране курит, то зрители, особенно дети и подростки, копируют его.

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров по этому поводу заметил, что нигде в мире не борются с курением посредством запретов на него в фильмах.

— Наивно представлять, что это связано между собой, — сказал Карен Шахназаров. — Кино должно отражать какую-то часть жизни, а в жизни люди курят.

В Гильдии кинорежиссеров добавили, что часто курение героев — творческий прием, показывающий зрителям, что, например, герой нервничает. В организации не поняли, как это можно избежать в лентах.