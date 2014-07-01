Легендарный Пьер Ришар забавно спел хит "Весна" с Олегом Скрипкой

Дата публикации: Сегодня, 15:22

Звезда приехал в украинскую столицу, чтобы представить авторское вино.

instagram.com/o.skrypka

Лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка, к которому на днях в гости прилетал легендарный французский актер Пьер Ришар, показал фото с этой встречи. На странице в Instagram Скрипка выложил фото, где изображен вместе с Ришаром и другими гостями.

Конечно же, застолье не обошлось без песен. Олег исполнил несколько своих известных композиций, включая хит "Весна". Интересно, что Пьер не удержался и забавно подпевал своему украинскому другу.

"Фантастический винный вечер с моим французским другом - Пьером Ришаром. Легендарный актер, очень светлый и позитивный человек, который вдохновляет своим жизненным оптимизмом, талантом и умением видеть этот мир прекрасным. Пьер влюблен в наш город, он в восторге от украинской кухни, красоты украинских женщин, цветущего Киева, который в очередной раз радушно встретил его. А Пьер, взамен, порадовал публику своими шутками, изысканным вином и неиссякаемым позитивом!" - рассказал о встрече с французской легендой Скрипка.

К слову, сын Олега Скрипки Устим поражал Пьера Ришара исполнением песни на французском языке.

Напомним, что на днях Пьер Ришар прилетал в Украину, чтобы представить авторское вино. 82-летний актер уже более трех десятилетий занимается виноделием и имеет виноградники на Юге Франции.

Источник: ТСН.ua