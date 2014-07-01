Принц Гарри встретил Пасху с любимой

Дата публикации: Сегодня, 14:12

Принц Гарри удивил своих родных. В день, когда почти все члены королевского семейства, включая 90-летнюю Елизавету, собрались по случаю Пасхи на службе в церкви St George's Chapel в Виндзоре, младший брат принца Уильяма предпочел оказаться на другом континенте со своей любимой Меган Маркл. Он приехал в Канаду еще в среду вечером и остался здесь, чтобы отпраздновать Пасху со своей подругой. Репортерам удалось сфотографировать Гарри в аэропорту Торонто. Принц, облаченный в неприметную куртку и джинсы, низко надвинув на глаза бейсболку, изо всех сил пытался остаться незамеченным, однако ему это не удалось.

Между прочим, приезд Гарри в Канаду связали с появлением на руке Меган таинственного кольца, что дало основания заокеанским сплетникам говорить о якобы состоявшейся помолвке между Маркл и принцем. Хотя, по правде говоря, это украшение не слишком похоже на драгоценность, которую по традиции принято дарить девушкам по случаю обручения. Никакого камня в нем нет, зато оно украшено символом, больше всего похожим на английскую букву «H» с изогнутыми «ножками». Некоторые фанаты Меган предполагают, что это первая буква имени Гарри (Harry). Маркл любит такие символические украшения: ранее принц уже презентовал ей золотую цепочку с буквами H&M, что означает «Гарри + Меган», и Маркл постоянно носит подарок любимого.

Что же касается помолвки принца и Меган, с которой он встречается с середины прошлого года, то это событие, по мнению приятелей Гарри, вряд ли состоится раньше августа. Ведь до конца лета Маркл будет постоянно занята в Торонто на съемках седьмого сезона сериала «Форс-мажоры». А вот по завершении съемок Меган, которая, по имеющимся сведениям, приняла решение не участвовать в работе над следующим сезоном, сможет перебраться в Великобританию к любимому. Тогда и можно ожидать, что принц сделает следующий решительный шаг в отношениях с Маркл.

Источник: 7Дней