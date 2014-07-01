Рекламу с сестрой Кардашьян удалили из-за возмущения зрителей

Дата публикации: Сегодня, 15:25

Недолго радовалась младшая сестра Ким Кардашьян, модель Кендалл Дженнер, своему сотрудничеству с маркой газированного напитка Pepsi. Реклама с Кендалл, которая на днях появилась в Сети, подверглась жесткой критике. Юзеры обвинили создателей ролика в эксплуатации актуальной проблемы протестов и насилия со стороны полиции.

В частности зрители увидели в видео эксплуатацию образа протестующих против расового неравенства (в соцсетях движение против насилия по отношению к чернокожему населению использует тег #BlackLivesMatter). Некоторых юзеров возмутило, что главной героиней ролика стала белая модель.

"Компания Pepsi пыталась создать глобальное сообщение о единстве, мире и взаимопонимании. Ясно, что был упущен из виду важный момент. Мы не собирались освещать любую серьезную проблему. Приносим извинения, что привлекли Кендалл Дженнер", - отреагировали представители компании в ответ на критику.

Из-за бури критики компания была вынуждена удалить рекламу с Дженнер со своего сайта и с YouTube. Однако копии ролика уже распространились по Сети.

Напомним, 3 апреля компания PepsiCo выпустила рекламу с Кендалл Дженнер. По сюжету Кендалл пробирается через толпу молодежи, которая протестует, и угощает напитком одного из полицейских, следящих за порядком на уличной акции.

Источник: ТСН.ua