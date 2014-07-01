Дочь Джеки Чана госпитализировали после попытки суицида

Дата публикации: Сегодня, 15:08

В семье знаменитого актера Джеки Чана едва не случилось горе: внебрачная дочь звезды, 18-летняя Этта пыталась наложить на себя руки. Девушку госпитализировали 2 апреля, и сейчас она в тяжелом состоянии находится в одной из больниц Гонконга. Других подробностей о состоянии дочери актера пока не сообщается.

Этта - дочь Джеки Чана от его отношений с лауреаткой конкурса "Мисс Азия" Элейн. Они встречались недолго, а девочку, которая родилась от их отношений в январе 99-го, - голливудский отец не признал.

Этта на контакт с Джеки Чаном тоже не идет, и объясняет это тем, что не имеет к нему трепетных чувств: «Да, он мой биологический отец. Но не более того. Его не было, нет и не будет в моей жизни. Джеки Чан для меня просто известный актер», - говорила Этта в одном из интервью.

По слухам, отношения девочки с матерью в последнее время тоже ухудшились. Именно это называют возможной причиной попытки самоубийства.

Источник: ТСН.ua