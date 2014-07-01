Плющенко завершил карьеру

Дата публикации: Сегодня, 11:18

Ледовое шоу "Щелкунчик" с участием Е.Плющенко в Санкт-Петербурге 2 января 2017.Николаев Александр/ТАСС/Предоставлено Фондом ВАРП

34-летний знаменитый фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко официально принял решение больше не выступать.

Последним прокатом Плющенко было выступление в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи. По его итогам спортсмен получил свою вторую золотую олимпийскую медаль (первая — в одиночном разряде в Турине-2006).

В соревнованиях одиночников в Сочи-2014 принять участие из-за травмы спины он не смог.

Помимо двух побед на Олимпиадах в активе фигуриста три золота чемпионатов мира и семь — чемпионатов Европы.

Источник: LIFE Sport