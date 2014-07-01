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В сети обнаружили секретную армию ботов — поклонников «Звездных войн»

Дата публикации: Вчера, 13:53

В сети обнаружили секретную армию ботов — поклонников «Звездных войн»

Кадр: фильм «Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда»

 

Исследователи обнаружили в Twitter 350 тысяч ботов, хаотично цитирующих книги по вселенной «Звездных войн». Об этом сообщает портал Digital Chew.

Специалисты Хуан Эчеверрия (Juan Echeverria) и Си Чжоу (Shi Zhou) проанализировали шесть миллионов англоязычных профилей и наткнулись на аккаунты, которые публиковали записи с геометками в море, пустыне и Арктике.

При проверке подозрительных аккаунтов оказалось, что большинство из них состояло из публикаций случайных отрывков из звездной саги. Кроме того, боты использовали набор случайных хештегов и публиковали записи с платформы Windows Phone.

Автоматические способы обнаружения ботнетов в случае с секретными аккаунтами оказались бессильны, поскольку «секретная армия "Звездных войн"» не использовала стандартные инструменты раскрутки — ретвиты и реплаи.

По мнению специалистов, кто-то «выращивает» ботов для того, чтобы подороже продать, поскольку старые аккаунты реже удаляются администрацией Twitter.

В декабре специалисты по кибербезопасности раскрыли группировку, использующую армию ботов для генерации просмотров рекламных роликов. Мошенники продавали рекламу крупным рекламодателям, которые не подозревали о фейковом трафике. По данным специалистов, злоумышленники зарабатывали в среднем от трех до пяти миллионов долларов в день.

 

Источник: Лента.ру

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