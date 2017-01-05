Охранник Букингемского дворца едва не выстрелил в Елизавету II

Дата публикации: Сегодня, 16:01

Фото: Hermann Dobler / Globallookpress.com

Один из охранников Букингемского дворца едва не выстрелил в королеву Елизавету II во время ее ночной прогулки. Об этом в четверг, 5 января, сообщает The Independent.

По информации издания, королева страдает от бессонницы и часто гуляет в позднее время вокруг дворца. Однажды охранник заметил темную фигуру у стен здания. Он решил, что это человек, незаконно проникший на территорию, и громко крикнул ему: «Кто здесь?»

Когда выяснилось, что это была Елизавета II, переволновавшийся охранник сказал: «Черт возьми, Ваше Величество, я чуть было вас не застрелил».

Понимая, что такой тон неприемлем при обращении к высочайшим особам, он ожидал выговора, но королева взяла на себя ответственность за ситуацию. «Все в порядке. В следующий раз я предварительно позвоню, чтобы вам не пришлось стрелять в меня», — ответила она.

Когда именно произошел инцидент, не уточняется, однако известно, что на данный момент мужчина больше не работает охранником.

Источник: Лента.ру