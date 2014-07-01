Федор Овсянников - законный депутат

Дата публикации: Сегодня, 15:34

Федор Овсянников станет депутатом Нарвского городского собрания. Законность его полномочий подтвердила республиканская Избирательная служба. Юридическая служба города Нарва также придерживается этой позиции.

Федор Овсянников принял участие в первой сессии нового депутатского созыва в Нарве.

Напомним, что в начале сентября Государственный суд не принял к рассмотрению кассационные жалобы, и четыре человека, в том числе депутат горсобрания Федор Овсянников и бывший вице-мэр Нарвы Андрей Филиппов были окончательно признаны виновными в торговле влиянием и причастности к преступлению в сфере конкуренции. На последнем заседании горсобрания предыдущего созыва господин Овсянников лишился мандата.

По мнению члена избирательной комиссии и городского секретаря Антса Лийметса, закон, требуя лишения депутата его мандата в случае вступления в силу уголовного наказания, подразумевает, что человек, имеющий действующее (непогашенное) уголовное наказание, не может занимать кресло депутата. Поэтому по итогам выборов он направил два запроса - в юридическую службу Нарвской горуправы и республиканскую Избирательную службу. И получил ответы, подтверждающие полномочия Ф. Овсянникова, который прошёл в Нарвское городское собрание по списку Центристской партии.

По мнению Избирательной службы, статья 18 KOKS о лишении депутатских полномочий применяется только в том случае, если обвинительный приговор вступает в силу в период действия депутатских полномочий. Второй раз лишить депутата полномочий на основании такого приговора нельзя. Попросту говоря, смысл статьи закона в том, что нельзя наказывать человека за одно деяние два раза.

Выбирают - значит, любят

Юридическая служба Нарвской горуправы сослалась еще на один принцип, позволяющий Овсянникову работать в новом созыве горсобрания, отметил господин Лийметс:

- О лишении Фёдора Овсянникова депутатских полномочий было широко известно, и если люди все равно проголосовали за него, значит, это их осознанный выбор, - сказал он и добавил, что среди кандидатов в депутаты было ещё несколько человек, имеющих уголовное наказание, но и за них горожане отдавали свои голоса.

- Если кандидат получил столько голосов, получается, что нарвитянам нравится выбирать подобных депутатов, - заметил городской секретарь.

Ф. Овсянников по итогам выборов получил 256 голосов, из них 76 было подано путём э-голосования (самое большое число, отданное за Центристскую партию).

Закон не запрещает

Получается, что закон не запрещает людям, имеющим уголовное наказание, выдвигаться в качестве кандидатов и работать депутатами. В данном случае речь идёт не о законодательном органе (им является только Рийгикогу), а о представительном, но соответствующая статья одинаково прописана как в Законе о выборах в местные органы власти, так и в Законе о выборах в Рийгикогу и даже выборах евродепутатов. Получается, что человек, признанный судом виновным в торговле влиянием, вправе принимать законы и тем самым задавать рамки дозволенного?

Не стоит переоценивать роль одного человека, но всё же, согласитесь, тенденция настораживает. Можно ли ожидать каких-то изменений в законодательстве, спросили мы у городского секретаря.

- Инициировать поправки в избирательное законодательство имеет право Рийгикогу, а также правительство и его рабочие комиссии. Но я понял так, что в данном случае единомыслие есть и оно состоит в том, что, если человек один раз уже лишался полномочий, он может снова баллотироваться, быть избранным и работать. Закон запрещает работать на своей должности только чиновникам, имеющим непогашенное уголовное наказание. Особенно жёсткие требования предъявляются в отношении полицейских и пограничников: они, единожды получив уголовное наказание, навсегда лишаются права работать в правоохранительных структурах, - ответил Лийметс.

Софья Боборенко