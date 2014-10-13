Урмас Паэт: выход Великобритании из ЕС повлияет на Эстонию

Дата публикации: Сегодня, 10:27

По мнению члена Европарламента Урмаса Паэта, сегодня перед Европейским Союзом стоят три большие проблемы: внутренняя безопасность, беженцы, брексит. Найти для них быстрое решение практически невозможно, считает эстонский европарламентарий.

Урмас Паэт считает, что Европейский Союз с 530 миллионами жителей по-прежнему является мощной силой. Светлана Зайцева

На встречу с Урмасом Паэтом нарвcких предпринимателей пригласила Эстонская торгово-промышленная палата, Центр предпринимательства Ида-Виру (IVEK) и Йыхвиский информационный центр Europe Direct . Скажем прямо: в пятницу вечером, 6 октября, в одной из аудиторий Нарвского колледжа Тартуского университета собралось совсем немного народу. Однако встреча прошла очень оживленно, выступающего буквально закидали вопросами по самым разным темам. Причем, довольно часто вопросы начинались с эмоционального: «Куда вы там смотрели в Европарламенте, когда…? О чем вы там в Европарламенте думали….?».

После окончания встречи с нарвитянами г-н Паэт признался, что для него очень важны подобные обсуждения, поскольку это хорошая обратная связь, помогающая понять, как решения высоких инстанций воспринимаются рядовыми жителями ЕС.

«Долго смотрели сквозь пальцы»

Сегодня ни одна страна в Евросоюзе не чувствует себя защищенной от угрозы террористических актов. Причиной, по которой проблема внутренней безопасности так обострилась, по мнению Урмаса Паэта, кроется в том, что долгое время правительства многих европейских стран смотрели на угрозу терроризма сквозь пальцы.

«Никто не допускал мысли, что террористические акты могут совершать граждане этих же европейских стран. Но это оказалось так. Сейчас дело усугубляется тем, что из Сирии возвращаются бывшие боевики, которые проживали в Европе», - говорит г-н Паэт.

Беженцы стали «сюрпризом»

По словам Урмаса Паэта, количество беженцев из охваченной войной Сирии, которые пришли в Грецию, а затем в Италию, стало для ЕС «сюрпризом». Первые лагеря для военных беженцев были оборудованы в Иордании, Турции, Ливии, но в них были невозможные условия для проживания, поэтому люди шли дальше, в Европу. «ЕС оказался не готов к тому, что придет такое количество беженцев и так быстро. Греция же не захотела принять помощь ЕС для того, чтобы создать на своей территории лагеря для беженцев, как-то их регистрировать и вести с ними работу. Она открыла свою северную границу в надежде, что поток беженцев быстро минует страну, поскольку большинство беженцев направлялись в Германию. Пока что Евросоюз не та структура, которая может быстро отреагировать на новые ситуации. В ЕС все построено на принципах консенсуса, а добиться общей договоренности по различным вопросам между 28 государствами дело очень сложное. Полгода назад было создано пограничное ведомство ЕС, которое призвано помогать государствам, если они не справляются с ситуацией на своих границах самостоятельно, а 10 месяцев назад создана единая Европейская организация по разведке», - напомнил г-н Паэт.

Стратегия ЕС в отношении беженцев сегодня такова: давать приют тем, кто действительно бежит от войны, экономических же беженцев отправлять обратно - в страны, где они проживали прежде. Однако проблема в том, что страна может отказаться принять тех, кто ее покинул, и тогда эти люди все равно остаются в Европе.

Урмас Паэт напомнил, что сейчас в странах ЕС насчитывается около 300 тысяч беженцев, в прошлом году их было более 1 миллиона.

Предмет торга – граждане ЕС

По словам Урмаса Паэта, несмотря на то, что со времени, как Великобритания объявила о своем выходе из состава ЕС, прошло уже полтора года, ясности в этом вопросе больше не стало. А именно: на каких условиях этот выход будет осуществляться, и что за этим последует.

- Евросоюз совершенно четко обозначил условия, на которых Великобритания должна выйти из состава союза, и они, что называется, лежат на столе переговоров. Проблема в том, что Великобритания желает других условий и не хочет выполнять ни одного из предложенных, - объясняет ситуацию Урмас Паэт. - Первая тема, которая волнует Евросоюз, - это будущее граждан ЕС, которые живут и работают в Великобритании, а также подданных Соединенного королевства, которые живут и работают в странах ЕС. В общей сложности речь идет о 4,5 млн людей. Это большая человеческая проблема. Какие права будут иметь эти люди после выхода Великобритании из ЕС? Предложение от ЕС заключается в том, чтобы для всех граждан ЕС, кто на день объявления брексита проживал в Великобритании, ничего не изменилось - их права на проживание, работу, недвижимость и проч. Пока Великобритания против этого. Так что граждане ЕС в Великобритании сейчас- это предмет торга между Европейским Союзом и Соединенным королевством.

Бюджет: латать или урезать?

В течение последних лет, рассказывает европарламентарий Урмас Паэт, в странах ЕС было задумано и запущено очень много проектов. Бюджет Евросоюза планируется не на год или два, а на полных 7 лет. И он сформирован до 2020 года. Так что Великобритания, несмотря ни на что, обязана внести свою лепту в финансирование этих конкретных проектов.

Естественно, что после того, как такой большой донор, как Великобритания выйдет из ЕС, бюджет союза станет меньше.

- И каким образом залатать дыру в бюджете? — задаются вопросом в Брюсселе, - говорит Урмас Паэт. - Первое предложение: чтобы те государства, которые остаются в ЕС, вносили в бюджет больше, чем ныне. Однако не факт, что это будет принято. Тогда, вероятно, бюджет надо будет урезать. Естественно, это затронет и Эстонию.

- Сейчас Эстония получает из Евросоюза гораздо больше, чем вкладывает в его общую копилку: на 1 евро, которое мы платим в бюджет ЕС, 5.5 евро мы получаем обратно. Это соотношение после 2020 года изменится. Но какова будет пропорция, сказать не могу — это неизвестно, - резюмирует г-н Паэт.

Будет прирастать Балканами

В связи с брекситом и событиями, происходящими в Каталонии, Урмасу Паэту был задан и такой вопрос: а есть ли вообще будущее у ЕС, или, может быть, это сигнал, что все начинает разваливаться?

По словам Урмаса Паэта, Европейский Союз с 530 миллионами жителей по-прежнему является мощной силой, это совершенно уникальное в мире содружество стран, которое, несомненно, будет и через 10 лет, но, может быть, он станет другим.

- Какие страны в ближайшее время могут войти в ЕС? Надо смотреть в сторону Балкан. Может быть, Черногория. А вот Турция, я уверен, никогда не станет членом Европейского Союза, - считает Урмас Паэт.

Наша справка

Урмас Паэт - эстонский политик, представитель Партии реформ; бывший министр культуры, бывший министр иностранных дел Эстонии.

Светлана Зайцева