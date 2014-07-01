Учебные заведения должны оставаться политически нейтральными

Дата публикации: Вчера, 13:19

В этом году в выборах впервые принимают участие молодые люди в возрасте 16-17 лет, поэтому на общеобразовательные школы и заведения профессионального образования ложится большая ответственность за сохранение политической нейтральности в образовательных учреждениях. Министерство образования и науки, канцелярия канцлера права и Союз молодежных объединений Эстонии опубликовали свод принципов, на которые могут опираться как школы, так и политики для того, чтобы обеспечить политическую нейтральность учебных заведений в преддверии и во время выборов в местные самоуправления.

На снимке: Свод принципов был представлен на пресс-конференции, которую на прошлой неделе провели министр образования и науки Эстонии Майлис Репс, председатель правления Союза молодежных объединений Эстонии Иво Висак, а также советник канцлера права Владимир Свет.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, следует иметь в виду, что в школе следует соблюдать нейтральность и уважать ее автономию, и политической агитации здесь не место. «Обсуждения различных мировоззрений и политических взглядов в школе всегда приветствуются, если они проводятся в рамках учебной программы и не противоречат принципу нейтральности. Также во время активной предвыборной кампании нужно следить за тем, чтобы, умышленно или случайно, политическая реклама не распространялась по школьным информационным каналам, на уроках и во время другой школьной деятельности. Правила распространяются на всех, кто принимает участие в школьной жизни – от учеников до директора. Все должны понимать, что учеба или работа в школе налагает дополнительную ответственность за обеспечение политической нейтральности школы», - сказала министр Репс.

Канцлер права Юлле Мадизе подчеркнула, что снижение избирательного возраста дает молодым людям возможность принять участие в управлении местной жизнью и ее развитии. «Важно, чтобы молодые люди понимали, какие возможности перед ними открываются, и при этом сознавали ответственность, которая сопутствует участию в принятии решений. Для того, чтобы молодые люди пришли на выборы и сделали осознанный выбор, они должны обладать достаточными знаниями и верить в то, что от их голоса что-то зависит. Также важно, чтобы взрослые не прибегали к запрещенным или неэтичным средствам для того, чтобы повлиять на молодежь, а рассказывали о происходящем адекватно и объективно. Первый опыт голосования может повлиять на то, как молодой человек будет воспринимать выборы – как что-то неважное и далекое от его интересов, или как реальную возможность высказаться и принять участие в жизни общества».

Одни из принципов — сбалансирование и добровольность

В опубликованном документе подчеркивается, что для того, чтобы избежать недопониманий и обеспечить политически нейтральную школьную атмосферу, директорам школ рекомендуется, взяв свод принципов за основу, четко определить, что во время выборов в школе допустимо, а что нет. Например, в школе неуместно призывать голосовать за определенного кандидата. Также неприемлема предвыборная реклама любого формата, в том числе распространение призывов по школьным каналам связи и распространение рекламной продукции. Во время предвыборной кампании организовывать посещения политиками уроков в школе в рамках учебной программы также нецелесообразно, поскольку в такой период для политика не представляется возможным рассказывать о своей работе вне предвыборной кампании. При этом обсуждения политической системы, различных мировоззрений с друзьями или в рамках урока всегда уместны. Также школы могут организовать ознакомительные мероприятия с участием политиков и в преддверии выборов в случае, если такие мероприятия сбалансированы и являются добровольными для всех участников.

Помимо министерства образования и науки, канцелярии канцлера права и Союза молодежных объединений Эстонии, свой вклад в формирование принципов внесли и директора нескольких гимназий, различные ведомства и некоммерческие организации. После выборов планируется снова обратиться к опубликованному своду принципов и рассмотреть необходимость в дополнительных мерах регулирования.

Молодые наблюдатели в школах

В 2017 году в рамках выборов в местные самоуправления проводится проект Союза молодежных объединений Эстонии «Молодые наблюдатели на выборах» („Noored valimisvalvurid“), который предоставит возможность молодым людям в возрасте от 16 до 19 лет по всей стране внести свой вклад в обеспечение прозрачности выборов и увидеть их закулисье.

Председатель правления Союза молодежных объединений Эстонии Иво Висак рассказал, что помимо участия в выборной комиссии и работы наблюдателем, одна из основных задач участников проекта – способствовать сохранению политической нейтральности школы и следить за тем, чтобы нарушений не происходило. «Заявки на участие в проекте подали почти двести молодых людей по всей Эстонии, и с начала учебного года они будут помогать другим организациям, которые следят за корректностью проведения выборов, и при необходимости будут сообщать о потенциальных нарушениях. В таком случае мы постараемся в первую очередь аккуратно разрешить проблему, об этом сообщат также и нарушителю. Многие участники проекта также будут наблюдателями на выборах и примут участие в работе избирательной комиссии», - сказал Висак.

Он подчеркнул, что проект поможет рассказать о том, в какой ситуации оказывается молодежь во время выборов. Также это дает возможность молодым людям, впервые исполняющим свой гражданский долг, сделать для успеха выборов что-то большее, чем отдать свой голос.

Проект координируют Союз молодежных объединений Эстонии и Эстонский союз ученических представительств. Партнерами проекта являются канцлер права Эстонской Республики и канцелярия канцлера права и Союз некоммерческих организаций и фондов

Эстонии. Проект финансирует министерство образования и науки и Целевой капиталгражданского общества.

По информации Министерства науки и образования