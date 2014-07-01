В поисках ясности: лидер партии IRL отправился в народ

Дата публикации: Сегодня, 12:38

В понедельник лидер партии “Союз Отечества и Res Publica” (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер знакомился с Нарвой и дал интервью нашей газете. Хотя в Нарве поддержка IRL всегда была ниже, чем в среднем по республике, именно члена IRL Катри Райк нарвская оппозиция назвала своим кандидатом в мэры на грядущих муниципальных выборах.

Хелир-Валдор Сеэдер: внутри IRL мы должны многое прояснить для себя.

По итогам прошлых парламентских выборов право-консервативная IRL представлена в правительстве пятью министрами (из 14-ти), но сейчас рейтинг этой партии колеблется в районе 4-5%. С таким рейтингом IRL рискует не войти в парламент на следующих выборах в 2019 году и, соответственно, не попасть в следующее правительство. Месяц назад партию покинули её бывший лидер и тогдашний министр обороны Маргус Цахкна и председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон. Ушли из IRL и несколько менее известных политиков.

Хелир-Валдор Сеэдер, ставший у руля партии в мае, сейчас проводит встречи со многими местными ячейками IRL в разных уездах Эстонии.

- IRL переживает непростые времена. Что вы думаете о выходе из партии Маргуса Цахкна и Марко Михкельсона и каким видите будущее IRL?

- Я думаю, это даже хорошо, что люди выбирают новую дорогу в политике, если чувствуют, что у них нет сил, они не верят в возможности или они не мотивированы. Наши отношения будут яснее, а это намного лучше. Я бы сказал, что и в целом внутри партии происходит процесс прояснения. В последние годы ясных целей не было, и это одна из причин, почему поддержка нашей партии не очень большая - мы всё же консерваторы и правые, а наши решения в последнее время были более либеральными и иногда даже левыми. Нам надо прояснить всё, чтобы наши члены поняли, кто мы есть и какую политику мы делаем. Именно эти вопросы мы сейчас обсуждаем во время встреч в разных уездах. И это связано не только с местными выборами этой осенью. Нужно взглянуть на парламентские выборы 2019 года и даже дальше.

- Кто, по вашему мнению, основные конкуренты IRL на муниципальных выборах - ваши идеологические противники центристы и социал-демократы или же ваши коллеги по правому крылу - реформисты, прежде всего?

- В Нарве, конечно, Центристская партия очень сильна. Но я знаю, что внутри неё отношения очень… сложные. После того, как Юри Ратас стал председателем партии, эти отношения ещё и немного нестабильные. Но, центристы, конечно, выставят в Нарве самый сильный список. Что сделают другие партии, появятся ли ещё избирательные союзы, мы пока не знаем. И сами мы ещё не решили, как идти на выборы - этот вопрос нам предстоит решить в начале августа.

Что будет на государственном уровне, сказать очень сложно из-за реформы местных самоуправлений. Есть такие места, где сливаются в одно 3-4 и даже 5 самоуправлений. Возникнут новые отношения между людьми, политическими партиями, и очень трудно прогнозировать, кто выиграет. Во многих самоуправлениях создаются избирательные союзы, и не будет партийных списков. Но я думаю, что реально нынешние 4 больших партии - центристы, реформисты, соцдемы и IRL - получат большинство мандатов в Эстонии в целом.

- Член вашей партии Катри Райк названа кандидатом в мэры Нарвы от избирательного союза “Наша Нарва”, сформированного, прежде всего, соцдемами. Как вы к этому относитесь?

- Катри Райк и в прошлых выборах участвовала в составе избирательного союза, хотя остаётся членом IRL. Пока у меня впечатление, что пресса знает о политиках больше, чем сами политики. Мы не можем сказать, что это список социал-демократов. Может быть, в него войдут и другие партии. Идут переговоры.

- Возможно, IRL тоже захочет присоединиться?

- Это ещё не решено. Но это возможно.

Беседовал Николай Андреев







