Русские на госслужбе в Эстонии: очевидное невероятное

ПолитикаРусские на госслужбе в Эстонии: очевидное невероятное
Только ленивый не высказался по поводу мизерной представленности русскоязычных специалистов в госсекторе. Коллеги-журналисты с телевидения и радио подтвердят, не то что владеющий родным русским, а просто сносно говорящий по-русски эксперт — на вес золота.
Когда речь заходит о госслужбе, многие сразу вспоминают политиков, но в реальности они — не госслужащие. Работа чиновника заключается совсем в другом.
А вот неочевидный, но абсолютно достоверный факт: руководители отделов кадров в госсекторе днём с огнём ищут таких специалистов для своих министерств и ведомств. О том, как поймать их на этом слове — я подробно опишу в конце статьи.
Главная проблема выпускников русских школ — не в том, что они не говорят на эстонском языке, а в социальной изоляции. Молодёжь двух общин ходит своими тропами, учится, развлекается и отдыхает в своих болотцах комфорта. Разделение начинается в детском саду и в самых крайних случаях продолжается до гробовой доски. Это в природе человека — выбирать комфорт, выбирать общество себе подобных. На этом фоне за десятки лет закрепились (пред)убеждения, которые не просто описывают некий взгляд, но и закрепляют положение вещей: «На госслужбе работают политики. Тебя не возьмут в госсектор, если ты не эстонец, учи язык или не учи”, “ Русские просто не хотят учить эстонский. Кто хотел — все давно выучили».
Там где стена тумана предубеждений рассеивается, «русские» и «эстонские» тропы пересекаются и случаются те самые истории успеха, о которых рассказывает 10-серийный цикл передач на ETV+ «День тени». Я очень надеюсь, что эффект таких пересечений будет разрушительным, но для этого эту информацию надо распространять, в первую очередь среди школьников.
На госслужбе работают политики. Тебя не возьмут в госсектор, если ты не эстонец - хоть учи язык, хоть не учи.
Это не так. Политик — это не госчиновник, чиновник - это специалист своего дела и не только в законотворчестве, организации госпоставок, но и в коммуникации, управлении человеческими ресурсами, медицине, обеспечении безопасности, инфотехнологиях, педагогике. Эстонский язык действительно важен — умение свободно выражать свои мысли письменно и устно, пусть с некоторыми ошибками, с акцентом, но понятно. Самый лучший учитель языка - совместная деятельность, работа. Язык отшлифуется за пару месяцев. Но чтобы найти хорошую работу, нужно достаточно знать язык делопроизводства и общения. Кроме того, надо иметь другие плюсы, которые помогут получить должность: хорошие манеры, следование нормам этикета, дресс-кода, предупредительность, исполнительность, умение чувствовать и держать дистанцию. Хотите увидеть реальные примеры — внимательно приглядитесь к героям «Дня тени».
Тот кто пробивается через кордон предубеждений, получает желаемое. Остальные будут перечислять причины, почему это невозможно.
Русские просто не хотят учить эстонский. Кто хотел — все давно выучили
Это также не отвечает действительности. Система образования несмотря на все усилия, на все политические реформы, а может быть, именно поэтому - вместо того, чтобы решить раз и навсегда вопрос владения госязыком, продолжает поставлять на рынок труда слабоговорящих и слабослышащих. Нельзя умалять достижений: лучшие, сильные, справляются, отдельные учителя и школы добиваются успеха, но статистика — упрямая вещь. Согласно мониторингу, который провели в 2012 — 2015 годах в русских школах, 43% девятиклассников проваливают экзамен - не знают эстонский на элементарном уровне B1, большинство их них идет в профтехи. Уже там умения вести простую беседу и понятно изъясняться достигают лишь 10 процентов, а 90 процентов остаются языковыми инвалидами при полной интеллектуальной сохранности с дипломом на руках. Это очень много, это маргинализация и подпитывание бедного класса - неустойчивое положение на рынке труда, низкие зарплаты. И это 0% шансов попасть на госслужбу. Не ахти какая мечта, скажете вы? А почему вы лишаете за 15-летних права выбора в собственной стране? Я не знаю, кто должен ответить за катастрофу в 43 процента выпускников основной школы, закинутых в это немое болото, но уж точно не потенциальные работодатели.
Наталья Китам,
эксперт в области психологии коммуникаций
Статья создана в рамках кампании «Повышение значения организаций государственного сектора с мультиязычным персоналом и информирование людей, родным языком которых не является эстонский язык, о карьерных возможностях в государственном секторе», которую осуществляет Министерство культуры и Фонд интеграции. Дополнительную информацию о кампании можно найти на сайте: www.karjeravestonii.ee.
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