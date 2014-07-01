Социал-демократы закрыли свой офис в Нарве

Дата публикации: Вчера, 16:51

Офис соцдемов закрыт. Автор: Facebook

Как сообщает портал rus.err.ee, Социал-демократическая партия закрыла свой офис на Таллиннском шоссе в Нарве. Решение принимало нарвское отделение политической организации, но о нем в курсе и правление центрального округа соцдемов во главе с председателем партии Евгением Осиновским.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee рассказал лидер фракции соцдемов в Нарвском городском собрании Антс Кутти.

"Эти помещения - две маленькие комнатушки - уже давно не подходили для проведения наших собраний. А содержать их только ради того, чтобы хранить там свой инвентарь и какие-то буклеты не имеет смысла", - объяснил Кутти.

Политик заверил, что поиски более просторного помещения под офис уже ведутся. Возможно, что их удастся найти к осени.

Источник: rus.err.ee