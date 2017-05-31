Российские дипломаты покинули Эстонию: в чём причина?

Дата публикации: 31-05-2017, 15:48

Генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казённов и его заместитель консул Андрей Сургаев, которых на прошлой неделе эстонский МИД объявил персонами нон-грата, во вторник утром покинули страну. Причину высылки не объяснили ни сами дипломаты, ни представители Эстонии.

Научный сотрудник Эрмитажа Михаил Мешалкин (справа), консул Андрей Сургаев и его супруга Анна на Майских чтениях в НКТУ - одном из крупных культурных мероприятий, организованных с помощью генконсульства РФ. Николай Андреев

Недоумение

Накануне отъезда дипломаты в генконсульстве в неофициальной обстановке простились с жителями Ида-Вирумаа, с которыми сотрудничали и общались - как при организации культурных и образовательных мероприятий в Эстонии, так и при восстановлении военных памятников и проведении праздничных мероприятий ко Дню Победы.

Для Андрея Сургаева отъезд в Россию совпал с днём рождения, и на его странице в Фейсбуке поздравления и слова поддержки оставили десятки людей, из нарвитян - не только члены организаций соотечественников, но и некоторые представители городских властей Нарвы. За время работы в Эстонии консул оставил о себе очень хорошее впечатление, и реакцию многих “провожающих” можно охарактеризовать как недоумение.

Официально и на самом деле

Сам Андрей Сургаев перед отъездом признался, что объявление его персоной нон-грата стало для него полной неожиданностью, но комментировать причину высылки категорически отказался. Он предложил довольствоваться комментарием посла РФ в Эстонии Александра Петрова. Но посол, записавший по поводу инцидента видеообращение, сказал лишь, что в дипломатической практике не принято называть причины подобных демаршей.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова также отказалась называть прессе причину высылки дипломатов. Однако, в тот же день портал Delfi со ссылкой на свои источники в эстонском МИДе сообщил, что, скорее всего, причиной высылки являются некие неподобающие слова, которые российские дипломаты произнесли на встрече с мэром Кивиыли Николаем Воейкиным. Разговор этот, утверждают источники, был записан.

Позже портал Postimees, ссылаясь на свои источники в эстонских спецслужбах, сообщил, что одна из спецслужб действительно располагает записью этой беседы.

Эмоционально поговорили

В ночь на 17 мая в Кивиыли был осквернён памятник советским лётчикам, погибшим недалеко от города во время войны. 18 мая Дмитрий Казённов и Андрей Сургаев встречались с мэром города Николаем Воейкиным и просили перенести памятник с частной земли на городское кладбище, где он будет в большей безопасности.

Но позиция городских властей Кивиыли такова: камень с табличкой официально не является памятником, к тому же изначально он был установлен на территории, которая теперь принадлежит соседней волости, и города этот вопрос просто не касается. Мэр, как он позже рассказал Postimees, апеллировал к юридической стороне вопроса, дипломаты - эмоционально призывали проявить человечность и добрую волю.

Какие именно неподобающие слова были произнесены в ходе этого эмоционального разговора, Воейкин также сообщить отказался.

Кстати, после объявления о высылке дипломатов, неизвестные вновь осквернили памятник - облили его чёрной смолой.

Обе стороны готовились?

Итак, беседу с российскими дипломатами записывали либо спецслужбы, либо сам мэр Кивиыли (на это указывает, в частности, такой момент: на вопрос журналиста Postimees о продолжительности встречи, мэр ответил, что она длилась 72 минуты - это довольно неожиданная точность, заставляющая предположить, что мэр видел файл с готовой записью). Уже сам по себе факт записи говорит о существовании некоего плана действий эстонской стороны против российских дипломатов.

В то же время, эстонская пресса замечает, что на осквернение скромного памятника в далёком, крошечном Кивиыли неожиданно быстро и очень резко отреагировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Из чего делается вывод, что Россия пыталась создать очаг напряжённости вокруг памятника, и на острие этой информационной атаки оказались дипломаты, которые таким образом расширяли влияние РФ в Эстонии.

Борьба за умы и сердца?

Готовился с чьей-либо стороны всплеск напряжённости или нет, фон событий заставляет предположить, что некая неподобающая дипломатам риторика действительно стала не единственной причиной высылки, а то и вовсе - предлогом.

Пару лет назад организуемые генконсульством России в Нарве мероприятия собирали, в основном, ветеранов и пожилых соотечественников, для которых авторитет диппредставительства РФ и так был высок. Усилиями, прежде всего, Андрея Сургаева консульству удалось серьёзно расширить сеть контактов и через совместные культурные мероприятия получить некоторое влияние на умы и сердца не только пенсионеров, но и впервые - на активных людей среднего возраста и молодёжь.

“Спасибо Вам за возможность восхищаться Россией и её дипломатами”, - написал на странице уезжающего экс-консула в Фейсбуке недавно ушедший из Нарвского горсобрания политик от Партии реформ Вадим Орлов.

Но это то, что “к делу не пришьёшь”: не может же МИД, в самом деле, заявить, что развивать русскую культуру и поддерживать связи с российскими музеями - вредно для стабильности в Эстонии.

Сотрудники консульства в неофициальной беседе рассказали: они считают, что новый генконсул России появится в Нарве не скоро - на согласование государствами новой кандидатуры могут уйти многие месяцы.

Но, как заверил теперь уже бывший генконсул РФ в Нарве Дмитрий Казённов, высылка двух дипломатов не скажется на работе консульства с посетителями. - Это отлаженный механизм: визы гражданам Эстонии будут выдаваться так же, приём в российское гражданство и выдача паспортов будет происходить в прежнем режиме, - сказал он.

Николай Андреев