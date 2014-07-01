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Политика
Союзники имитируют вторжение из России

Дата публикации: Сегодня, 10:51

В Эстонии проходят традиционные майские учения “Весенний шторм”, в которых на этот раз кроме эстонских военных участвуют военнослужащие ещё 11 стран. По плану учений “гости”, начиная с сегодняшнего дня, должны имитировать в Вирумаа наступление с востока, чтобы оборону смогла отработать 1-я пехотная бригада Сил обороны Эстонии, в которую входит также англо-франко-датский батальон.

 

Союзники имитируют вторжение из России

Руководитель учений Индрек Сирель приехал в Нарву, чтобы рассказать о них местной прессе.

Эстония и ещё 11 стран

Во время состоявшегося на прошлой неделе брифинга для прессы в Нарве об учениях рассказал их руководитель, зам командующего Силами обороны Эстонии бригадный генерал Индрек Сирель.

В этом году “Весенний шторм” стал рекордным по размаху. В учениях принимают участие около 9 тыс. человек - не только срочники, для которых это своеобразный экзамен перед увольнением в запас, но резервисты и добровольцы Кайтселийта, а также  мелкие подразделения ещё из 11 стран (в том числе не входящих в НАТО, например, из Украины, Грузии и Финляндии). Союзники приданы эстонским 1-й и 2-й пехотным бригадам, которые и “состязаются” на этих учениях.

Сухопутные войска, вооружённые в том числе танками, условно поддерживает авиация. Одновременно проводятся морские учения, и штабы учатся управлять боем, идущим одновременно на земле, в воздухе и на море.

- С 18 по 20 мая “боевые действия” развернутся южнее Кивиыли, - рассказал генерал Сирель. - 1-я бригада организует оборонительный бой, 2-я - будет пытаться занять некоторые объекты в глубине обороны. У нас появится возможность отработать вопросы организации общевойскового боя.
Интересно, что “обороняется” в Ида-Вирумаа именно составляющая костяк эстонской армии полноценная 1-я бригада, в состав которой входит имеющая тяжёлую технику батальонная тактическая группа НАТО, а “наступает” с востока кадрированная 2-я бригада, которой на время учений приданы прибывшие со своей техникой роты из Германии, США, Латвии, Литвы и Польши, а также инженерные подразделения из Финляндии и Нидерландов.

- 20-21 мая действие перенесётся на Центральный полигон, где мы продолжим отработку взаимодействия звена бригада-батальон. Бригады поменяются ролями. На 25 мая запланировано завершающее торжественное построение. К этому времени определим, кто победил, - сказал бригадный генерал Сирель и на всякий случай добавил. - Это шутка.

 

Кто точит зуб сильнее?

В каждой шутке есть доля правды - оценка действий войск действительно является одной из целей учений. Учитывая место и характер их проведения, журналисты прямо спросили, являются ли учения подготовкой к войне с Россией.

- Сотрудничество между НАТО и Россией - политический вопрос, и Россия во многом сама определила, каково это сотрудничество на сегодняшний день, - ответил генерал. - Мы видим, как нарастают военные возможности по другую сторону границы, и рассматриваем это как возможную угрозу. Возможность того, что скоро начнутся боевые действия, не оценивается как большая, в то же время, чтобы быть готовым, нужно готовиться. В документах к учениям нет слова “Россия”, вы его не найдёте, но другие соседи - Финляндия или Латвия - не представляют для нас угрозы.
По словам генерала Сиреля, количество подразделений в Западном военном округе России с 2010 года выросло примерно на треть, количество танков - вдвое. В 2016 году на западном направлении появилась корпусная система управления, создаются 2 новые мотострелковые дивизии, организованы два новых полка - танковый и мотострелковый.

 

Батальоны с миру по нитке

Страны НАТО в прошлом году договорились совместно создать в противовес по одной батальонной тактической группе в каждой стране Балтии, а также в Польше. Перевес сил в регионе в пользу России это, по большому счёту, не уменьшило, но страны НАТО постарались показать своё участие.
Например, в Литве совместный батальон формируют аж 8 разных стран. Генерал Сирель признал, что такой пёстрый состав осложняет слаживание и взаимодействие подразделений.

- Есть очень много вопросов, где приходится находить баланс между тем, что хотят военные, и тем, что диктует политическая необходимость, - объяснил он.

По словам генерала, на нижних уровнях командования военным из разных стран уже удалось “притереться” (благо очень многое в армиях НАТО стандартизировано), но среди старших офицеров процесс ещё не закончен.

 

Кто кем командует?

Генерал Сирель особо отмечает, что батальон НАТО, включающий в себя около 1100 человек и дислоцированный в Эстонии на постоянной основе, входит в состав эстонской 1-й пехотной бригады и полностью подчиняется эстонскому командованию.

Но в НАТО рассматривается вопрос создания дивизионного уровня управления для многонациональных сил в странах Балтии и в Польше.
- В планах такое решение есть, но я не стал бы сейчас вдаваться в подробности, - сказал генерал Сирель.

Считается, что в реальном бою натовская дивизия смогла бы оборонять приграничную полосу в несколько десятков километров. Но граница, которую международные силы собираются защищать - более тысячи километров.

- Это не будет дивизия в обычном понимании, - поясняет Индрек Сирель. - Дивизионное звено управления будет координировать учения, логистику, вести планирование... В каких-то случаях, возможно, даже сдерживать действия на местах.

Естественно предположить, что с появлением дивизионного звена иностранные войска на территории Эстонии выйдут из-под командования эстонских генералов, но Индрек Сирель всё же предпочёл не отвечать однозначно на вопрос, так ли это.

 

Николай Андреев


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