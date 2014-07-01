Перед парадом в Тапа вспоминали СССР и пугали Россией

Дата публикации: Вчера, 09:53

20 апреля в Тапа состоялось торжественное мероприятие по случаю начала службы батальонной тактической группы НАТО, которая должна уберечь Эстонию от возможной агрессии со стороны России.

На параде удивили французские морпехи, заунывно, но очень красиво певшие совсем не строевую песню. Фото: Роман Викулов

В церемонии приняли участие высокие официальные гости: президент Эстонии Керсти Кальюлайд, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен, представитель военного ведомства Франции генерал Дидье Кастр, заместитель главнокомандующего войсками НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард, командующий командования ОВС НАТО в Брюнссуме генерал Сальваторе Фарина и многие другие.

В составе интернациональной группы союзников, размещенной в Тапа, будет постоянно находиться около 1200 военнослужащих. Сейчас группу составляют военные из Эстонии, Франции, Великобритании, Дании.

Торжественная церемония завершилась парадом. Больше всех удивили французские морпехи, заунывно, но очень красиво певшие совсем не строевую песню.

Перед парадом выступили официальные лица, сняв все вопросы по поводу того, какую задачу решает в Тапа международная тактическая группа.

- Добро пожаловать в Эстонию! Как вы видите, мы ждали вас здесь, в Тапа, - сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд. - Ваше присутствие здесь – это ясный сигнал того, что НАТО остается сильным и единым. Вы находитесь в том уголке Европы, где так много народу было убито, было вынуждено стать беженцами, или было депортировано в ужасные времена нацизма и коммунизма.

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна сказал, что происходящее в Тапа, присутствие там группы военных НАТО, имеет лично для него большое значение.

- Я помню со времен, когда Эстония была оккупирована (Советским Союзом, - прим. авт.), истории моих дедушек и бабушек, которые они мне рассказывали - истории о депортациях, массовых репрессиях и войне, - сообщил Цахкна. - Это были истории о свободе, которая у нас однажды была, и о тех ошибках, которые привели к потере независимости. Как министр обороны я часто думаю о мужчинах и женщинах, которые оказались в 1939-1940 годах в необычайно сложной ситуации. Сгущались тучи войны и советы предъявили ультиматум, который, в конце концов, привел к потере нашей свободы. Мы здесь, в Эстонии, обнаружили, что одиноки и никто не придет нам на помощь. Мы понадеялись на то, что тучи пройдут мимо нас, и не стали брать в руки оружие, решив, что так безопаснее. Теперь мы знаем, какой это было ошибкой. Теперь, после 50 лет жестокой оккупации, после потери значительной части народа, после всех преступлений оккупантов на нашей территории, во время войны и после войны, мы знаем, что не сражаться – это не самый безопасный вариант действий в подобной ситуации.

В ходе мероприятия многократно говорилось о том, что в задачи тактического подразделения входит предупреждение возможной агрессии со стороны России самим фактом размещения в Тапа интернациональной группы военных. В частности, и министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подчеркивал, что само по себе присутствие британских солдат в Эстонии является фактором сдерживания.

На пресс-конференции, последовавшей за торжественной частью, датский журналист поднял тему возможных провокаций в отношении натовских военнослужащих со стороны России, или «дружественных России частей Эстонии». Журналист спрашивал о возможном вовлечении военных в различные скандальные истории с участием женщин, или в другие скандалы, которые могли бы создать негативный фон вокруг темы базы НАТО в Тапа.

Прежде всего, Цахкна на это возразил, что у республики нет частей, дружественных России: «Есть одно государство – Эстония». По существу вопроса он сказал, что главной защитой от негативных придуманных новостей является открытость, готовность рассказывать о том, что происходит на базе, что является правдой, а что – нет.

Министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен сообщил, что датских солдат готовят к разным ситуациям, предупреждают об опасностях. Министры вспомнили недавнюю фейковую новость, связанную с военными НАТО в Литве. 14 февраля неизвестные разослали литовским политикам и СМИ по электронной почте сообщения о том, что военные ФРГ в городе Ионава якобы изнасиловали 9 февраля несовершеннолетнюю. Информация, которую успели подхватить многие СМИ, в том числе литовские, оказалось ложной.

Североатлантический альянс на прошедшем в июле 2016 года саммите принял решение о переброске четырех батальонов НАТО в страны Балтии и Польшу в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России на Украине.

Роман Викулов