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Политика
Антс Кутти: причина — в личной неприязни

Дата публикации: Сегодня, 10:25

На прошлой неделе Нарвская горуправа отозвала половину членов совета Нарвского музея и назначила на их место новых. «Город вправе так поступить. Главное, чтобы новый совет действовал в интересах музея и его посетителей, а не в личных», - так прокомментировал решение нарвских властей бывший член совета Нарвского музея Антс Кутти.

 

Антс Кутти: причина — в личной неприязни

 

По словам Кутти, музей из-за недоверия центристской коалиции оказался на грани финансовой катастрофы: город собирается заказать свой аудит финансовой деятельности музея, прежде чем выделять музею деньги. «Я надеюсь, что новый состав совета все-таки ознакомится с уже имеющимися результатами государственного аудита и не будет тратить деньги нарвитян на проведение нового. Непонятно, почему центристской коалиции непременно понадобился еще один аудит», - рассуждает Антс Кутти.

Также Антсу Кутти неясно, от чего отталкивается новый член совета Алексей Мяги, когда утверждает, что работникам музея неоправданно много платят. «Интересно, с каких пор Мяги стал экспертом в области искусства и науки? С чем он сравнивает, когда заявляет, что специалисты музея слишком много зарабатывают? По-моему, как депутат горсобрания, он просто обязан выступать за то, чтобы нарвитяне получали достойную зарплату, а не возмущаться, если кто-то, по его субъективному, мнению получил больше», - недоумевает Кутти.

Яблоком раздора стал и ресторан, который работает при музее. По словам Кутти, за короткий срок своей деятельности ресторан уже успел себя оправдать. «Во-первых, в городе появилось еще одно достойное место, где можно насладиться прекрасной кухней. Во-вторых, благодаря наличию ресторана, клиенты арендуют помещения крепости. В прошлом году залы крепости сняли 145 раз. В 1/3 случаев ключевую роль сыграло наличие ресторана под боком», - объяснил Антс Кутти.

Кутти напомнил, что кризисная ситуация сложилось во многом из-за неприязни горуправы к директору музея Андресу Тооде. «Несправедливо, что из-за личной неприязни определенных людей страдает весь коллектив».


Социал-демократическая партия, Евгения Савина

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Комментарии (1)
avatar Briz Сегодня, 18:16
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Есть же у нас люди с полетом! В руководство республикой их! Курировать пенсионеров. Иначе так и будут наши старики вечно проживать - на пенсию, не совместимую с жизнью.
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