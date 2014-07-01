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Политика
Председательство Эстонии в ЕС обсудят и в Нарве

Дата публикации: Вчера, 14:55

 

В Эстонии открывается серия дискуссий на тему председательства республики в Совете ЕС. В июле Эстония впервые на полгода возглавит этот важнейший орган Европейского союза, досрочно — вместо выходящей из союза Великобритании.

 

Председательство Эстонии в ЕС обсудят и в Нарве

Внести свои предложения о работе Совета ЕС можно будет и в Нарве на русском языке.

 

В Совете Европейского союза государства стремятся найти баланс между национальными интересами и решениями, подходящими для всей Европы. За столом переговоров часто появляются 28 мнений, из которых под руководством председателя должна родиться единая политика.

В Нарвском колледже Тартуского университета 27 марта в 15.00 на русском языке пройдет дискуссия “Euroopal veab, Eesti veab!”, которая посвящена четырем приоритетам во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Эстония сосредоточится на темах развития инноваций, дигитализации, вовлечения и безопасности в Европе.

В рамках серии мероприятий “Euroopal veab, Eesti veab!” в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве прозвучат короткие доклады министров, политиков и чиновников Эстонской Республики, после их выступлений последуют дискуссии с участниками мероприятия в небольших группах, где все желающие смогут задать вопросы о председательстве Эстонии в Совете Европейского союза. По возможности, предложения будут учтены при планировании программы председательства Эстонии в Европейском союзе. Программа председательства Эстонии в Совете Европейского союза будет утверждена правительством в июне этого года.

 

Совет Европейского Союза — это, фактически, верхняя палата союзного парламента. В Совет входят 28 министров правительств стран-членов ЕС в составе, зависящем от обсуждаемого круга вопросов. Также без права голоса в Совете участвует соответствующий еврокомиссар. Например, если на повестке вопрос, касающийся охраны труда, то собираются из 28 стран собираются министры труда или социального обеспечения, а также еврокомиссар по вопросам занятости, социальным вопросам и политике обеспечения равных возможностей.

 

Модератор мероприятий - опытный дебатер и консультант по стратегическому консультированию Тоомас Роолайд.

«В результате работы политиков и чиновников из 28 стран в Совете Европейского союза рождаются решения, которые должны способствовать свободе выбора и увеличению безопасности, помочь лучше объединить рабочую и семейную жизнь, способствовать увеличению темпов экономического роста, а также созданию рабочих мест и сокращению бюрократии для более 500 миллионов европейцев, в том числе для 1,3 миллионов жителей Эстонии», - пояснил директор по делам Европейского союза в Госканцелярии Клен Яаратс.

«Все процессы, которые происходят в Европе, напрямую касаются и нас, начиная от актуальных политических событий до принятия различных законов. Я уверена, что эти дебаты помогут людям понять, насколько наши кровеносные системы взаимосвязаны или насколько много от нас зависит», - выразила надежду руководитель Фонда Открытой Эстонии Малль Хеллам.

«Сотни некоммерческих организаций, действующих по всей Эстонии, задавая вопросы или добавляя свои идеи получат возможность влиять почти на все темы, которыми они ежедневно занимаются», - отметила руководитель Союза некоммерческих организаций EMSL Марис Йыгева.На мероприятиях ждут всех желающих. Гостей ждет угощение и кофе.

Для регистрации необходимо воспользоваться специальной формой в интернете.

 

Ольга Корнейчик

Председательство Эстонии в ЕС обсудят и в Нарве

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